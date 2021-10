Un opérateur mobile virtuel propose deux forfaits 5G à moins de 15 euros

Tour à tour, la 5G arrive chez les différents acteurs de la téléphonie mobile. Elle est ainsi disponible chez le MVNO Syma Mobile, avec deux forfaits à moins de 15 euros.

Syma Mobile, opérateur mobile virtuel, commercialise actuellement deux forfaits mobiles avec la 5G du réseau SFR. Ils sont sans engagement de durée.

Facturé 9,90 euros par mois, le premier comprend les appels, SMS et MMS en illimité depuis la France métropolitaine, les DOM et l’Europe, ainsi que 100 Go de data depuis la France métropolitaine et 6 Go en roaming depuis les DOM et l’Europe (déduits des 100 Go).

Proposé jusqu’au 27 octobre 2021 et coûtant 14,90 euros par mois, le second fait passer les enveloppes data respectives à 150 et 11 Go (déduits des 150 Go).

À noter que la carte SIM, facturée au moment de la commande, coûte 10 euros.