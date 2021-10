Freebox avec TV by Canal : la chaîne Vice TV officialise son arrêt

Fin de l’aventure pour Vice TV après 4 ans d’existence. La chaîne annonce sa fermeture en France le 22 novembre prochain.

Lancée en 2017, Vice TV cessera d’émettre en France le 22 novembre prochain. “Notre partenariat avec Canal+ prenant fin d’un commun accord, nous amorçons une nouvelle stratégie de diversification de notre modèle de distribution et de licensing de contenus, ce qui impliquera la fermeture de la chaîne Vice TV France. Nous demeurons impatients d’amorcer une nouvelle phase de collaboration en France, que ce soit avec Canal+ ou tout autre nouveau partenaire”, annonce le groupe Vice Media.

Disponible dans les offres Canal, Viceland a laissé place à Vice TV en janvier 2020. L’objectif affiché était d’unifier davantage les diverses actions de communication du groupe (relations publiques, marketing, digital) sous une même marque, “Vice”. Depuis, la chaîne dédiée aux 16-35 ans a continué de développer des contenus originaux, en collaboration avec de nouveaux producteurs et talents locaux. A noter aussi le lancement d’une nouvelle série de reportages immersifs au coeur de l’actualité internationale et la diffusion de séries américaines iconiques de la chaîne comme « Most Expensivest » ou encore « F*ck That’s Delicious ».

Si sa branche Télévision ne semble pas rentable, le groupe Vice Media a toutefois annoncé début septembre une levée de fonds à hauteur de 135 millions de dollars auprès de ses investisseurs afin de « financer nos initiatives de croissance, notamment l’expansion des offres directes aux consommateurs de Vice, les opportunités de licence de contenu, ainsi que les fusions et acquisitions.”