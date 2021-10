Choc des smartphones chez Free Mobile : deux modèles à 189 euros viennent d’arriver, lequel choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes, au fil des arrivées et des mouvements de prix.

Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A12 2021 et Oppo A16S, fraîchement arrivés dans la boutique et affichés à 189 euros au comptant. On peut aussi les obtenir à travers l’offre Free Flex à 4,99 euros par mois, après un premier paiement de 49 euros.

L’écran : ex æquo



Les deux smartphones font l’impasse sur l’AMOLED et proposent une diagonale de 6,5 pouces avec une définition HD+.

Notre classement :

Samsung Galaxy A12 2021 (6,5 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau) Oppo A16S (6,5 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : Oppo

L’Oppo A16S propose un peu plus de puissance au niveau du processeur. Aucun des deux smartphones n’a en revanche la 5G. Ils se limitent ainsi à la 4G pour la partie réseau mobile.

Notre classement :

Oppo A16S (processeur octa-core 2,35 GHz du chipset MediaTek Helio G35 et mémoire vive 4 Go) Samsung Galaxy A12 2021 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Samsung Exynos 850 et mémoire vive 4 Go

La photo : Samsung



Le Samsung Galaxy A12 2021 offre tout simplement une partie photo plus étoffée, ce qui reste bon à prendre sur l’entrée de gamme. On a ainsi un capteur principal de 48 Mégapixels et un capteur 5 Mégapixels pour l’ultra grand-angle que ne propose pas l’Oppo A16S.

Notre classement :

Samsung Galaxy A12 2021 (48/5/2/2 Mégapixels à l’arrière ; 8 Mégapixels à l’avant) Oppo A16S (13/2/2 Mégapixels à l’arrière ; 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Samsung

Une batterie 5 000 mAh pour les deux smartphones, mais une puissance de charge supportée plus importante chez Samsung. Avec une grosse batterie, ça ne se refuse pas.

Notre classement :

Samsung Galaxy A12 2021 (batterie 5 000 mAh ; charge 15 Watts) Oppo A16S (batterie 5 000 mAh ; charge 10 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Les deux smartphones jouent dans la même cour en termes d’écran et de batterie. L’Oppo a un processeur légèrement plus véloce, et le Samsung une partie photo plus étoffée incluant le capteur principal 48 Mégapixels et le capteur ultra grand-angle, ainsi qu’une charge légèrement plus rapide. Le Samsung Galaxy A12 2021 apparaît ainsi comme un choix plus intéressant. D’autant plus que l’interface One UI fait partie des plus abouties. Or, l’interface a autant d’importance qu’une fiche technique.