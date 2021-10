Après Orange, au tour de SFR de proposer une offre alléchante pendant un temps limité

En cumulant les remises, SFR propose en ce moment de combiner un abonnement fibre et un forfait mobile pour un prix canon. Le tarif alléchant n’est toutefois valable que pendant la première année.

Grâce à des tarifs promotionnels couplés à une remise spéciale de 10 euros, la marque au carré rouge commercialise une offre fibre SFR Box 7 et un forfait mobile 80 Go pour 26 euros par mois pendant 12 mois, au lieu de 63 euros. La 5G est envisageable pour la partie mobile. Le prix total passe alors à 31 euros par mois, puis 68 euros au-delà de la première année.

Dans le détail, l’offre SFR Box 7 (à 16 euros au lieu de 38 euros) propose un débit fibre jusqu’à 500 Mbit/s en émission comme en réception (envoi/téléchargement), du Wi-Fi 5, les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et un service TV avec 160 chaines. Disponible en version 4G ou 5G (à 20 ou 25 euros, au lieu de 35 ou 40 euros), le forfait mobile prévoit les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre. Les 80 Go de data mobile sont utilisables en roaming. À noter que le forfait Internet et le forfait mobile sont tous les deux soumis à un engagement de 12 mois.

Orange y va lui aussi de son offre alléchante avec un Pack Open 70 Go à 29,99 euros par mois durant la première année, avant un passage à 63,99 euros par mois.