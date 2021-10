Orange lance une nouvelle offre irrésistible mais pas longtemps

Orange lance une série limitée combinant abonnement Internet fixe et forfait mobile. Elle est proposée à prix canon, mais seulement la première année.

Jusqu’au 2 février 2022, l’opérateur historique propose un Pack Open 70 Go à 29,99 euros par mois. Le tarif promotionnel vaut seulement durant la première année, avant un passage à 63,99 euros par mois.

Soumise à un engagement d’un an, la formule comprend une offre Internet fixe. Dans cette dernière, on un accès fibre optique jusqu’à 400 Mbit/s (en réception comme en émission) et un service TV avec jusqu’à 140 chaînes. La Livebox 5 est incluse et le décodeur Ultra HD 4K disponible sur demande avec 40 euros de frais d’activation.

La formule inclut également un forfait mobile avec appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 70 Go pour la partie data. Le tout utilisable en France, mais aussi depuis les zones Europe, DOM et Suisse/Andorre.