Amazon lance sa nouvelle clé HDMI Fire TV Stick 4K Max

Amazon présente sa nouvelle clé HDMI Fire TV Stick 4K Max, une version plus puissante de son Fire TV Stick 4K doté de composants plus haut de gamme, du Wi-Fi 6 ainsi que de nouveaux boutons sur sa télécommande.

La gamme Fire TV Stick 4K d’Amazon s’agrandit ! En effet, le géant de l’e-commerce propose désormais le Fire TV Stick 4K Max. Il embarque plusieurs nouveaux composants internes comme pour son CPU et son GPU (CPU MT8696 1,8 GHz, GPU 750 MHz) qui devrait fournir un gain de performance à hauteur de 40% d’après la marque. Grâce à cela, lancement application plus rapide et fluidité de navigation augmentée.

La mémoire vive de l’appareil a également été augmentée pour passer de 1,5 à 2 Go. Le stockage interne pour sa part reste dérisoire avec 8 Go et on peut le regretter.

Du côté des plus, le Fire TV Stick 4K Max embarque le Wi-Fi 6 permettant un streaming plus fluide. Comme son nom l’indique, le périphérique est capable de fournir une image 4K Ultra HD et il est également compatible avec les technologies Dolby Vision, HDR, HDR10+ et Dolby Atmos.

L’appareil est compatible avec de nombreuses plateformes de streaming vidéo comme Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Molotov, myCanal ou encore Arte.

Amazon a annoncé avec son Fire TV Stick 4K Max une fonctionnalité permettant d’afficher en PiP l’image de votre caméra de surveillance à l’écran lorsque vous regardez un programme. Cependant, le géant n’a pas précisé si cette fonctionnalité était universelle ou réservée aux appareils de sa gamme Ring.

Nouvelle télécommande avec micro afin d’effectuer des requêtes vocales à l’aide d’Alexa en plus de quatre nouveaux boutons dédiés à Netflix, Disney+, Prime Video ainsi qu’Amazon Music.

La nouvelle Fire Stick TV 4K Max est disponible pour seulement cinq euros de plus que le modèle de base à savoir 64,99 euros.