Free tease l’arrivée de la VoLTE, prêt à la tester ?

Le tout récent compte Free 1337 se pose la question : qui désire tester la voix sur 4G ?

On le sait, la VoLTE arrivera fin octobre pour tous les abonnés Free Mobile. En attendant, l’opérateur veut savoir à quel point vous êtes intéressé par cette technologie et le demande directement sur son très récent compte dédié aux informations réseaux sur Twitter.

On sait que vous l'attendez, souhaiteriez vous tester le service VoLTE ? — Free 1337 (@Free_1337) October 4, 2021

Aucun lien n’est proposé pour s’inscrire à un éventuel test cependant, il s’agit pour l’instant uniquement de teasing. Annoncée dans un premier temps après le lancement de la 4G en roaming en mai 2019, la VolTE devait ensuite être proposée aux abonnés au lancement de la 5G en décembre dernier. La pandémie et des “réglages supplémentaires ” ont poussé l’opérateur à revoir son calendrier. Cependant, l’arrivée est bel et bien prévue pour la fin du mois, à voir si un programme de test sera lancé pour certains abonnés.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 726 internautes ont déjà participé au sondage et 77.1% sont très enthousiastes à l’idée d’enfin accéder à la VoLTE et de nombreux commentaires sont postés sous le tweet avec le type d’appareil sur lequel ils pourraient tester la voix sur LTE. Cependant, 18.6% semblent ne pas être au courant de ce qu’est la VoLTE et 4.3% n’ont pas spécialement envie de la tester.

La VoLTE, c’est quoi au juste ?

Evitant le basculement entre réseaux 2G ou 3G au cours d’un appel, la VoLTE permet à l’usager de gagner en qualité, rapidité et confort d’utilisation. Cette technologie donne accès à une utilisation simultanée des services voix et data en 4G. De ce fait, il est possible de télécharger des fichiers ou encore consulter ses emails via la 4G tout en appelant. Autre avantage, le temps d’établissement des appels est 3 fois plus rapide (ainsi qu’un taux d’échec nettement diminué). La qualité sonore se voit aussi améliorée grâce au son haute définition.