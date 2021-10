Canal lance sa nouvelle chaîne numérique Ciné+

Comme prévu, Ciné+ Histoire est désormais disponible pour les abonnés Canal+.

Avis aux amateurs de films d’époque, une nouvelle chaîne numérique est disponible pour les abonnés Canal+ : Ciné+ Histoire. Elle est proposée du 4 au 31 octobre, avec au programme plus de 40 films sur les grandes personnalités de notre ère. De Napoléon à « De Gaulle », en passant par le « Procès de Jeanne d’Arc », « Madame Bovary » et « Les Suffragettes ». Plusieurs sections sont proposées sur myCanal pour trouver le programme qui vous plaira, allant des films relatant des guerres à ceux dédiés à des figures célèbres du passé…

Cette nouvelle chaîne est disponible sur myCanal (y compris sur la version Android TV de la Freebox Mini 4K et sur Freebox Pop) et également sur le téléviseur via “Canal à la demande” (depuis Freebox Replay ou depuis l’univers Canal). Si cette chaîne sera proposée sans surcoût, elle n’est cependant disponible que pour les détenteurs d’une formule incluant les chaînes CINE+ (pack CINE-SERIES, formule L’INTÉGRALE…).