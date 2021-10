Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #184

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Seuls ceux ayant regardé Squid Game sur Netflix, comprendront.

Y'avait ça dans ma boîte aux lettres ce matin. J'ai appelé le numéro c'était le SAV SFR j'ai raccroché direct… pic.twitter.com/1b5ztc9RSW — 𝙎𝙐𝙋𝙀𝙍𝙁𝙇𝘼𝙈𝙀🎙 (@superflameur) September 28, 2021

L’iPhone 13 Pro en 12 ou 24 fois sans frais chez Sosh…. un mode de paiement inutile ?

Pire paiement en plusieurs fois 😂

Si tu peux sortir 1031€ tu peux sortir 1230€…. pic.twitter.com/6Hf0F5rlTK — Simon Jeremi (@streetspirit772) September 20, 2021

Tout avait pourtant bien commencé entre Bouygues Telecom et Psyko 17, un youtubeur populaire spécialisé Fifa. Mais toutes les bonnes choses ont une fin.

Donc j appel @bouyguestelecom pour prendre des informations sur leur offres. Je discute avec un mec et à la fin je le remercie pour les infos et lui dit que j ai encore 2 questions, il me répond: vous n’allez pas souscrire? Je répond pas maintenant. Il me raccroche au nez… top — PsYkO 17 (@xXPsYkO17Xx) October 1, 2021

Les antennes mobiles et des oiseaux complotistes.

Quand les oiseaux débranchent les antennes 5G. 🥰 Vous croyez que ces oiseaux vont être qualifiés de complotistes aussi ? 🤔 pic.twitter.com/0QiPP3fdy8 — Ony 🉐️ (@OnyCV) October 2, 2021

Journée portes ouvertes dans une armoire fibre mal rangée.