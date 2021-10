Free lance une fonctionnalité expérimentale sur son application Freebox Connect

L’application officielle de Free, idéale pour gérer son WiFi facilement, bénéficie d’une nouvelle fonctionnalité sur iOS en version bêta.

Les abonnés Freebox disposant d’un répéteur WiFi Pop et de l’app Freebox Connect sur iOS via Testflight (bêta), peuvent dès à présent tester une fonctionnalité expérimentale. Dans une nouvelle mise à jour 1.5 déployée ce 4 octobre, celle-ci permet d’être informé directement “sur la page d’accueil si votre répéteur est trop proche de votre Freebox, ou bien qu’il semble être insuffisant pour couvrir tout votre habitation en WiFi”, annoncent les développeurs. Autre nouveauté, Freebox Files, l’autre application officielle de Free lancée en version publique récemment, est accessible directement dans le menu Plus de Freebox Connect.

Vous pouvez retrouver notre présentation complète de Freebox Connect dans notre tuto video ci-dessous, où si vous préférez lire, voici quelques liens.