Abonnés Freebox Delta : 13 nouveaux jeux PC gratuits avec Prime Gaming dont deux titres tirés de licences cultes

Tous les mois, Prime Gaming (ex-Twitch Prime) accessible gratuitement pour les abonnés Freebox Delta, offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime. Voici la sélection du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

Le service a été récemment basculé sur l’application Amazon Games dédié aux jeux video. Focus sur les jeux à récupérer sur Amazon Games jusqu’en octobre. A l’heure où nous écrivons ces lignes, sept jeux sont disponibles et vous pouvez les récupérer jusqu’au 1er novembre prochain. Depuis peu, Amazon diversifie les jeux et propose même des grosses licences accessibles depuis des plateformes spécifiques aux éditeurs.

Star Wars Squadron : des batailles spatiales de haut-vol sur Origin

Rangez votre sabre laser et empoignez votre joystick, vous pouvez embarquer dans une vraie guerre des étoiles ! Tiré de la saga cinématographique culte Star Wars, Squadron vous plonge en effet dans la peau d’un pilote, et devrez contrôler les vaisseaux les plus emblématiques de la licence. Le jeu se déroule après les événement de l’épisode VI de la saga, Le Retour du Jedi. Il propose un mode histoire mais aussi un mode multi en cinq contre cinq.



A noter cependant, à l’inverse de la majorité des jeux de cette sélection, cet opus n’est disponible que sur la plateforme d’EA : Origin. Il suffit de télécharger la plateforme sur votre PC, de créer un compte et de saisir le code affiché sur votre page Prime Gaming pour récupérer le jeu. Pour cela, cliquez sur “ajouter un jeu” puis “utiliser un code produit” depuis la section “ma bibliothèques de jeux”. A noter, une fois le code récupéré avant le 1er octobre, vous avez jusqu’au 2 novembre pour l’activer sur la plateforme d’EA.

Échappez au Xenomorphe dans Alien Isolation, sur l’Epic Game Store

Dans l’espace, personne ne vous entendra crier, mais devant votre PC attention aux voisins ! Le jeu Alien Isolation tiré évidemment de la saga éponyme vous plonge dans la peau de la fille d’Ellen Ripley devant explorer une station spatiale ne donnant plus de signe de vie. La raison est simple : un xénomorphe a décimé l’intégralité de l’équipage et rôde encore dans les couloirs. Dans cet opus haletant, vous allez devoir faire en sorte d’échapper à la créature et vous enfuir loin de la station qui est depuis devenu son domaine. Frissons garantis, quelques cris d’effroi sont à prévoir.



Encore une fois, pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur Alien Isolation. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

GhostRunner disponible sur GOG, tranchez votre chemin

Ghostrunner est un jeu où l’action prend place dans un futur décimé par un cataclysme. Le reste de l’humanité vit dans une tour où les inégalités et la violence règnent. Gravissez la tour armée de votre épée futuriste pour trouver le maître des lieux.



Une dernière plateforme devra être installée sur votre PC pour profiter de ce jeu. Il s’agit de GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

10 jeux à récupérer sur Amazon Games

Après avoir offert le premier opus en août et sa suite en septembre, vous pouvez découvrir la suite de l’aventure de Nina Kalenkov dans Secret Files 3 ce mois-ci. La plus grande aventure de sa vie attend Nina dans le troisième jeu de la série. Se pourrait-il que tout soit lié aux événements de Tunguska ? La survie de l’humanité reposerait-elle sur elle ? Pourra-t-elle sauver Max, ou son bonheur doit-il passer après son destin ? Au cours de l’histoire, les joueurs vivront une poursuite cinématique sur plusieurs continents, avec de nombreuses énigmes à résoudre. L’aventure ne se limite pas au présent. De nombreuses énigmes doivent être résolues dans le passé et le futur, et en fonction des choix des joueurs, des fins différentes les attendent.



Toujours friand d’action, mais avec une envie de direction artistique originale ? Avec Blue Fire, embarquez pour une aventure extraordinaire au cœur du royaume abandonné de Penumbra et découvrez les mystérieux secrets de ces terres oubliées. Explorez ses temples mystiques, partez à la rencontre des survivants et prenez part à d’étranges quêtes pour récupérer des objets précieux. Tout au long de cette aventure, vous aurez à combattre des adversaires féroces, à vous orienter dans de mystérieuses régions abandonnées, à éviter des pièges mortels et à apprendre à vous déplacer intelligemment.



Des aventures plus loufoques vous attendez aux côtés de Wallace & Gromitt avec quatre jeux pour le prix d’un : Muzzled !, The Bogey Man, The Last Resort et Fright of the Bumblebees. Ces jeux sont tous édités par Telltale et proposent ainsi une expérience narrative, dans un univers assez loufoque.



Marre de la pandémie ? Pour lutter contre un virus, rien de mieux… que le whisky ! WHISKEY & ZOMBIES est un jeu de combat/infiltration d’aventure et de comédie, qui se déroule dans une apocalypse très spéciale, où le whiskey de contrebande est la seule façon d’éradiquer le virus. Incarner des rednecks complètement ivres et cogner des zombies : voilà ce qui manquait à votre weekend !



Pour les amateurs de frayeurs qu’Alien Isolation n’aura pas définitivement fait se terrer sous la couette, Amazon propose un autre jeu d’horreur : Song of Horror. Le célèbre écrivain Sebastian P. Husher et sa famille ont disparu. Inquiet, son éditeur a envoyé chez lui l’un de ses assistants pour prendre de ses nouvelles, mais il n’est jamais revenu… Ces disparitions déclenchent une tempête d’événements qui vont bientôt révéler un épouvantable secret : une entité sombre et sans nom, connue uniquement sous le nom de la Présence, semble en être responsable.

Quelques informations sont apportées par Amazon concernant la configuration minimale nécessaire pour ce jeu : Système d’exploitation et processeur 64 bits nécessaires

Système d’exploitation : Windows 7, 8 or 10

Processeur : Intel or AMD 64bit, 2.6 GHz.

Mémoire vive : 8 GB de mémoire

Graphiques : NVIDIA GeForce 660 GTX, Radeon HD 7950 or similar

DirectX : Version 11

Espace disque : 25 GB d’espace disque disponible