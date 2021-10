Free continue d’amplifier sa présence dans certaines villes

Une seconde boutique Free va ouvrir ses portes à Tours.

L’opération quadrillage continue du territoire continue pour Free avec son réseau de boutiques. Si l’opérateur ne cesse d’inaugurer des Free Centers flambants neufs dans de nouvelles villes, il renforce aussi sa présence dans certaines agglomérations dans lesquelles il est déjà présent. Ainsi, deux nouvelles boutiques sont prévues à Nantes en plus de celle déjà existante. Rouen va en accueillir une seconde alors que Nice en comptera bientôt trois. Aujourd’hui, l’opérateur de Xavier Niel poursuit sa stratégie en annonçant l’inauguration à venir d’un deuxième Free Center, cette fois dans la ville universitaire de Tours et préfecture d’Indre-et-Loire. Après la boutique Free du 32 rue Nationale ouverte en 2013, c’est au tour du centre commercial Chambray d’accueillir un espace de vente, conseil et découverte de Free. Les recrutements de managers et conseillers sont lancés.

L’opérateur prévoit de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et d’atteindre les 200 d’ici 2023. Il a inauguré récemment inauguré son 139e puis 140e Free Center, à la Roche-sur-Yon et Arcueil au sud de Paris. D’autres inaugurations sont prévues à Nantes, Reims, Laval, Nice, Dieppe, Aubagne, Quimper, Saint-Malo, Nevers, Rouen, Le Mans et Périgueux.