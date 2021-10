Freebox TV : changement important dans deux packs proposés aux abonnés Freebox

Jeu des chaises musicales pour certaines chaînes sur Freebox TV.

Free fait évoluer deux de ses bouquets en langue Arabe. Le Pack Arabia perd les 5 chaînes du groupe MBC au profit du bouquet Maghreb+ édité par Thema, filiale de Canal+. Affiché à 7,99€/mois, ce dernier intègre également la nouvelle chaînes MBC Masr 2 pour un total de 22 canaux.

Cette bascule fait suite à une nouvel accord de distribution exclusive signé le 30 septembre entre MBC, plus grande audiovisuel au Moyen-Orient et Afrique du Nord, et le groupe Ninetnine, fournisseur de services de distribution.

Source : PDS TV news