Abonnés Freebox Delta : 7 nouveaux jeux PC gratuits avec Prime Gaming dont la sensation multijoueur de l’été

Tous les mois, Prime Gaming (ex-Twitch Prime) accessible gratuitement pour les abonnés Freebox Delta, offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime. Voici la sélection du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

Le service a été récemment basculé sur l’application Amazon Games dédié aux jeux video. Focus sur les jeux à récupérer sur Amazon Games jusqu’en octobre. A l’heure où nous écrivons ces lignes, sept jeux sont disponibles et vous pouvez les récupérer jusqu’au 1er octobre prochain, a l’exception d’un cas particulier. En effet , vous pouvez récupérer un nouveau jeu multi-joueur gratuit qui fait sensation, simplement en passant par un compte Origin, jusqu’au 30 septembre.

Knockout City, la balle au prisonnier en version épique, disponible sur Origin jusqu’au 30 septembre

Si vous suivez un petit peu l’univers du gaming, vous n’avez pas pu passer à côté de Knock Out City qui a fait le buzz au début de l’été. Le concept est assez simple : une balle au prisonnier mais dans une ambiance survoltée. Résolument orienté pour les adeptes du jeu en ligne, ce jeu vous propose de monter votre équipe et de vous lancer directement dans une bataille endiablée via différents modes de jeu. Il s’agit ici de la version complète du jeu, et non de l’essai gratuit proposé par diverses plateformes.



A noter cependant, à l’inverse des autres jeux de cette sélection, cet opus n’est disponible que sur la plateforme d’EA : Origin. Il suffit de télécharger la plateforme sur votre PC, de créer un compte et de saisir le code affiché sur votre page Prime Gaming pour récupérer le jeu. Pour cela, cliquez sur “ajouter un jeu” puis “utiliser un code produit” depuis la section “ma bibliothèques de jeux”. A noter, une fois le code récupéré avant le 30 septembre, vous avez jusqu’au 2 octobre pour l’activer sur la plateforme d’EA.

Tools Up! Du déménagement complètement déjanté

Après l’affrontement de KnockOut City, ici place à la coopération ! Peignez des murs, posez de la moquette, arrachez du papier peint… Le tout dans un temps limité et avec une ambiance survoltée ! Attention, la coordination d’équipe étant de mise, nous déclinons toute responsabilité en cas de dispute entre les joueurs !



Sam and Max Hit the road, une enquête loufoque à (re)découvrir

Suivez la piste d’un yéti de caranaval en fuite dans les bas-fonds loufoques des Etats-Unis en compagnie de Sam, un chien détective privé, et Max, lapin complètement hyperactif. Les deux compères vont devoir résoudre leur affaire la plus délicate à ce jour dans une aventure animalière déjantée, totalement rétro.



Faites chauffer vos méninges avec Puzzle Agent

Quand les demandes de la Maison Blanche à la compagnie Scoggins Eraser Co. ne reçoivent plus pour réponse que des casse-têtes incompréhensibles, Nelson Tethers, du ministère de l’Énigmologie, est envoyé en mission.

Les événements étranges de Scoggins représentent un vrai défi pour Tether, et son intelligence sera mise à rude épreuve avec des casse-têtes à chaque tournant : labyrinthes, puzzles, questions de logique, énigmes et plus encore. Il s’aperçoit rapidement que tout ceci, y compris des villageois qui se comportent de manière étrange, des confréries secrètes et des bruits bizarres dans la forêt, est étroitement lié au mystère. Et c’est quoi cette histoire de gnomes ?

Grâce à la sensibilité artistique et au talent de narrateur du dessinateur de BD Graham Annable ainsi qu’à l’art du récit de Telltale, studio déjà acclamé pour plusieurs jeux narratifs, Puzzle Agent va vous remuer les méninges !



Soyez une lumière pour venir à bout de Candleman: The Complete Journey

Être une lumière tout en se méfiant d’elle, tel est le prémice de Candleman. Vous incarnez une petite bougie ne pouvant éclairer que pendant 10 minutes, s’aventurant dans les ténèbre. Ce jeu de plateformes à énigmes propose des niveaux exigeants, dont la difficulté croît au fur et à mesure de votre avancée. Venez à bout d’obstacles basés sur des jeux d’ombres et de lumière, le tout dans un univers à la direction artistique très soignée, presque envoûtante.



Unmemory, un jeu que vous pouvez lire et un livre que vous pouvez jouer

Une aventure cross-média au postulat assez intéressant. Ce jeu vous propose en effet de découvrir l’intersection de la littérature et du jeu : lisez pour surmonter des énigmes difficiles et avancer dans une histoire à suspense. L’image, le son et tout le gampeplay sont tout autant part du récit que les mots que vous allez lire. Les jeux narratifs et à ambiance sont décidément à l’honneur dans cette sélection Prime gaming de septembre.



La suite d’une aventure épique avec Secret Fils 2 : Puritas Cordis

Après avoir offert le premier opus en août, vous pouvez découvrir la suite de l’aventure de Nina Kalenkov ce mois-ci. Quand Nina Kalenkov réalise que les récentes catastrophes n’étaient pas l’œuvre de la nature, mais d’une société secrète prête à tout connue sous le nom de Puritas Cordis, il est presque déjà trop tard. Tandis que son ex-petit ami Max, un scientifique, est témoin de la brutalité des méthodes de Puritas Cordis sur un site de fouilles au cœur d’un ancien complexe de temples en Indonésie, Nina s’allie à un prêtre en France pour enquêter sur les liens entre les inquiétantes prophéties de la société secrète et le sinistre chef d’un ordre ancien. C’est le début d’une course haletante contre le temps. Nina parviendra-t-elle à éviter l’apocalypse qui menace ?



Comment récupérer les jeux

Auparavant, il était nécessaire de se rendre sur une page web dédiée pour récupérer les droits des jeux offerts par Prime Gaming, puis sur l’application Twitch pour les installer. Amazon a tout regroupé au sein d’une même application : Amazon Games.

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il suffit ensuite de cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et disponible en option pour tous les abonnés Freebox, avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.