Orange, Free, SFR et Bouygues : quels opérateurs gagnent le plus de nouveaux abonnés sur le mobile et les box ?

Tous les opérateurs ont désormais publié leurs résultats pour le 1er semestre et second trimestre 2021, il est à présent possible de réaliser un comparatif. Les chiffres de SFR restent une nouvelle fois à relativiser.

Quel opérateur a engrangé le plus d’abonnés sur les différents segments lors du 2e trimestre 2021 ? Orange continue de faire cavalier seul sur la fibre. Bouygues Telecom reprend quant à lui les devants sur le fixe mais perd son leadership sur le mobile. Free continue de performer avec ses box mais perd à nouveau des abonnés mobiles. Enfin, c’est la fuite des abonnés ADSL chez SFR, peu transparent. Dans ce comparatif, sont pris en compte le parc forfait hors MtoM pour le mobile et le gain d’abonnés haut débit et très haut débit sur le fixe.

Bouygues Telecom se fait doubler par Orange, Free passe du vert au rouge

Si sa dynamique commerciale reste bonne, Bouygues Telecom doit s’avouer vaincu après avoir conserver son problème son fauteuil de meilleur recruteur sur le mobile durant de nombreux trimestres. Lors du second trimestre 2021, l’opérateur a accusé une baisse de régime avec 114 000 nouveaux abonnés contre 144 000 et 150 000 lors des deux exercices précédents. Opportuniste, Orange lui chipe la première place avec un carton plein avec 142 000 ventes nettes contre seulement 32 000 lors des trois premiers mois de l’année, les offres agressives Sosh le tirent vers le haut.

En embuscade, SFR tient la cadence avec 105 000 nouveaux abonnés. Derrière, Free Mobile continue de perdre des abonnés sur son forfait à 2€ et retombe dans le rouge après des recrutements positifs lors du 1er trimestre. cette dois l’ex-trublion enregistre une perte de 36 000 abonnés. “Cette baisse est essentiellement imputable à l’intensification des promotions par certains concurrents sur les forfaits d’entrée de gamme impactant la base d’abonnés au forfait 2 euros”, a expliqué l’opérateur. Sa montée en gamme se poursuit toutefois avec 97 000 nouveaux abonnés à son forfait mobile 4G/5G illimité.

Recrutements sur le mobile

1- Orange : + 142 000

2- Bouygues Telecom : +114 000

3- SFR : +105 000

4- Free : -36 000

Bouygues Telecom bombarde sur le fixe, SFR dévisse

Après avoir retrouvé son fauteuil de leader au quatrième trimestre au dépend de Free et tenu son rang lors des trois premiers mois de l’année, Bouygues Telecom signe un meilleur trimestre qu’Orange et Free réunis. Le FAI en croissance de 131 000 clients contre 98 000 lors de l’exercice précendent devance l’opérateur historique qui ralentit et celui de Xavier Niel qui se stabilise. Erreur de parcours ou signe d’une hémorragie de clients ADSL chez SFR ? Selon ses derniers résultats, la filiale d’Altice Europe aurait perdu 3000 abonnés sur ce segment.

Recrutements sur le fixe

1- Bouygues Telecom : +131 000

2- Orange : +68 000

3- Free : +47 000

4-SFR : – 3000

Orange l’imbattable, Free l’éternel second, et SFR qui mélange tout

La bataille fait rage sur la fibre et la demande des Français est de plus en plus forte depuis le premier confinement. Lors du second trimestre 2021, Orange continue de faire cavalier seul avec 353 000 nouveaux abonnés (recrutements et migrations), c’est le quatrième trimestre consécutif au dessus de la barre des 300 000. Sa base s’élève désormais à 5,3millions de clients FTTH.

Sur la seconde marche du podium, Free continue de recruter à tour de bras mais ne peut tenir la cadence. Avec ses 247 000 recrutements dans la fibre, l’opérateur comptait fin juin 3,318 millions d’abonnés FTTH, soit 48,7 % de sa base totale.

En progression constante depuis plusieurs trimestres en matière de recrutement sur la fibre, Bouygues Telecom accuse une légère baisse de régime pour le second fois consécutivement. Son parc de clients FTTH atteint 1,9 million grâce au gain de 156 000 nouveaux clients, confirmant ainsi son rang de troisième recruteur sur le segment. 45% des abonnés fixes de l’opérateur disposent de la fibre, contre 30% un an auparavant. De quoi rassurer quant à sa capacité d’atteindre son objectif de 3 millions d’abonnés fibre d’ici à 2026. Derrière, SFR peine à suivre surtout que ses performances commerciales “fibre” comprend “les clients FTTH, FTTB et 4G Box et exclut la vente en gros en marque blanche”, indique l’opérateur. De quoi relativiser ces chiffres.

Nouveaux abonnés fibre

1- Orange : +353 000

2- Free : + 247 000

3- Bouygues : +156 000

4- SFR : +130 000