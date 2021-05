Orange, Free, Bouygues mais pas SFR, comparatif des gains d’abonnés fixes et mobiles au 1er trimestre

Tous les opérateurs ont désormais publié leurs résultats pour le 1er trimestre, il est à présent possible de réaliser un comparatif. Retiré de la Bourse, Altice Europe n’a pour sa part pas communiqué les performances commerciales de SFR

Quel opérateur a engrangé le plus d’abonnés sur les différents segments lors du 1er trimestre 2021 ? Orange continue de faire cavalier seul sur la fibre et tient la dragée haute à Bouygues Telecom sur le fixe. Pour sa part, l’opérateur de Martin Bouygues caracole en tête sur le mobile. Free continue de performer sur la fibre et retrouve des recrutements positifs sur le mobile, bien aidé par la poursuite de sa montée en gamme.

Dans ce comparatif, sont pris en compte le parc forfait hors MtoM pour le mobile et le gain d’abonnés haut débit et très haut débit sur le fixe. Les chiffres de SFR n’ont pas été communiqué par sa maison-mère le 20 mai dernier lors de la publication de ses résultats financiers. Retiré de la bourse, Altice Europe n’est pas dans l’obligation de publier les performances commerciales de sa filiale.

Bouygues Telecom inarrêtable sur le mobile, Free de nouveau dans le vert

Entre croissance et stabilité, Bouygues Telecom performe depuis de nombreux trimestres sur le mobile. Sur les trois premiers mois de l’année, l’opérateur a recruté 144 000 nouveaux abonnés contre 150 000 au trimestre précédent. Avec 32 000 ventes nettes, Orange baisse de régime (+87 000 au T4). Ses contrats mobile (hors M2M) ont malgré tout résisté malgré l’agressivité de ses rivaux sur l’entrée de gamme. L’opérateur fait toutefois mieux qu’au T1 2020, période durant laquelle il a perdu 58 000 clients. Derrière, Free Mobile continue de perdre des abonnés à son forfait à 2€ mais affiche des recrutements positifs, à savoir un gain de 6000 abonnés après une perte de 100 000 clients précédemment, la faute à une régularisation des impayés sur le forfait 2e pendant la pandémie. Sa montée en gamme se poursuit toutefois avec 94 000 nouveaux clients 4G/5G.

Recrutements sur le mobile

1- Bouygues Telecom : +144 000

2- Orange : +32 000

3- Free : +6000

Bouygues Telecom devance légèrement Orange sur le fixe

Après avoir retrouvé son fauteuil de leader au quatrième trimestre au dépend de Free, Bouygues Telecom tient son rang lors des trois premiers mois de l’année. Le FAI en croissance de 98 000 clients devance une nouvelle fois de peu Orange et ses 94 000 abonnés recrutés. Free ferme la marche avec 43 000 nouveaux clients. Durant cette exercice, tous les opérateurs ont toutefois moins recruté.

Recrutements sur le fixe

1- Bouygues Telecom : +98 000

2- Orange : +94 000

3- Free : +43 000

Orange surpasse ses rivaux , Free conforte sa second place, Bouygues se stabilise

La bataille fait rage sur la fibre et la demande des Français est de plus en plus forte depuis le premier confinement. Lors du premier trimestre 2021, Orange reste en ligne avec son propre record tout opérateur confondu, avec 385 000 nouveaux abonnés (recrutements et migrations), et ce contre 388 000 ventes nettes lors du T4. Sa base s’élève désormais à 4,9 millions de clients FTTH.

Sur la seconde marche du podium, Free continue de recruter à tour de bras mais ne peut tenir la cadence. “La marque Free continue de bénéficier d’une forte demande pour ses 2 offres principales, la Freebox Pop et la Freebox Delta, qui représentent la majorité des nouveaux abonnés ce trimestre”, a annoncé le 18 mai la filiale d’Iliad lors de la publication de ses résultats financiers et commerciaux. Sa dynamique de recrutement sur la fibre se normalise avec 268 000 nouveaux abonnés, pour une base de 3,07 millions d’abonnés à fin mars.

En progression constante depuis plusieurs trimestres en matière de recrutement sur la fibre, Bouygues Telecom accuse une légère baisse de régime mais tend à se stabiliser. Son parc de clients FTTH atteint 1,8 million d’abonnés fin mars 2021, grâce au gain de 190 000 nouveaux clients sur le premier trimestre, confirmant ainsi son rang de troisième recruteur sur le segment. Pas moins de “42% de nos clients fixe possèdent désormais une offre FTTH, contre 28% un an auparavant”, s’est par ailleurs félicité la filiale télécoms de Bouygues.

Nouveaux abonnés fibre

1- Orange : +385 000

2- Free : +268 000

3- Bouygues : +190 000