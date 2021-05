Free Mobile gagne à nouveau des abonnés et poursuit sa montée en gamme

L’opérateur de Xavier Niel lève le voile ce 18 mai sur ses résultats trimestriels. Les voyants sont au vert sur le mobile avec un gain de 6000 abonnés.

Après avoir perdu 100 000 abonnés lors du quatrième 2020, une perte essentiellement attribuable à une régularisation des abonnés 2€ dans le cadre de la crise Covid-19”, Free Mobile annonce ce matin un retour à des recrutements positifs lors des trois premiers mois de l’année. L’opérateur a ainsi enregistré 6 000 ventes nettes contre 32 000 pour Orange sur la même période.

Son forfait 4G/5G illimitée continue également de progresser, avec un gain de 94 000 abonnés nets sur le trimestre. A fin mars 2021, ils représentaient 64,7% de la base d’abonnés mobiles, contre 62,1% 12 mois auparavant. Free Mobile compte ainsi 13,4 millions d’abonnés mobiles, dont 8,7 millions d’abonnés 4G et 5G. Côté revenus sur ce segment, l’opérateur affiche une hausse de 3,4% de son chiffre d’affaires, et ce “malgré l’impact négatif de la crise Covid-19 sur les revenus internationaux”. L’ARPU progresse quant à lui de 2,7% à 10,8 euros, soit une croissance modérée comparée au trimestre précédent (6,5%) “qui traduit une baisse des revenus hors forfaits plus prononcée (-15,2% contre -3,0% au T4 20) et, dans une moindre mesure, une intensité concurrentielle plus forte en début d’année sur les offres sans terminaux.”

