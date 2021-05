Iliad lance une nouvelle offre 5G en Italie avec encore plus de gigas pour le même prix

Après une première offre de 100Go, Iliad renchérit avec une nouvelle promo très alléchante.

Les forfaits 5G vont crescendo chez l’opérateur italien. En mars dernier, l’opérateur pérennisait son offre 5G avec 100 Go pour 9.99€/mois, inégalé chez la concurrence. Il frappe aujourd’hui encore plus fort en annonçant sa nouvelles série limitée 5G, toujours au même prix mais avec dorénavant 120 Go de data.

L’offre “sans contraintes, sans coûts cachés” est disponible jusqu’au 30 juin prochain. L’opérateur avait démarré sa gamme 5G avec une offre “Flash 70”, avec 70 Go, appels et SMS illimités pour seulement 9.99€/mois. A titre de comparaison , Free Mobile propose actuellement sa 5G à 19.99€/mois avec 150 Go de data, de quoi faire des jaloux.

La semaine dernière, Iliad annonçait compter 7.54 millions d’abonnés de l’autre côté des Alpes, soit près de 10% de part du marché. Son lancement sur le marché fixe est toujours prévu mais a été repoussé à la rentrée prochaine, crise sanitaire oblige.