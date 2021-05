Bouygues Telecom offre la TV sur trois forfaits mobiles boostés en data

Bouygues Telecom propose trois forfaits B&You avec de solides quantités de data pour l’Internet mobile sous la barre des 20 euros. Une option TV est aussi disponible à moitié prix après un mois d’essai offert.



Jusqu’au 31 mai, l’opérateur de Martin Bouygues commercialise des forfaits mobiles 80, 100 et 140 Go à 13,99, 15,99 et 19,99 euros. Si le prix du forfait 140 Go n’a pas bougé par rapport à la précédente promotion, celui du 100 Go a en revanche gagné 2 euros (il était en effet à 13,99 euros). Le forfait 80 Go remplace quant à lui un forfait 60 Go à 11,99 euros.

Sans engagement, les trois forfaits comprennent les appels, SMS et MMS en illimité. Ils prévoient par ailleurs une enveloppe data de 15 Go pour l’Internet mobile en roaming depuis l’Europe et les DOM (déduit de l’enveloppe principale). La télévision est aussi au programme sous la forme d’une option B.tv sans engagement. Offerte le premier mois puis facturée 3 euros par mois au lieu de 6 euros, elle donne accès à plus de 70 chaînes TV depuis le mobile. De quoi contrebalancer la hausse de 2 euros pour ceux qui seraient intéressés par le forfait 100 Go.

À noter enfin que le coût de 10 euros pour la carte SIM triple découpe, à régler au moment de la commande.