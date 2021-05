Google et Samsung s’associent afin de mieux contrer Apple dans le secteur des montres connectées

Un nouveau partenariat entre Google et Samsung a été annoncé au sujet d’un nouveau système d’exploitation mobile doté du meilleur de Tizen et Wear OS pour ses prochaines montres connectées.

Mardi lors de la conférence I/O dédiée aux développeurs, Google ainsi que Samsung ont annoncé un nouveau partenariat au sujet des montres connectées. Le but de cette manœuvre est d’unifier Wear OS et Tizen les systèmes d’exploitation pour montres connectées respectifs de Google et Samsung, afin de proposer un nouveau système capable de concurrencer Apple qui s’est imposé sur ce marché.

Wear OS a été délaissé par certaines marques comme Samsung qui malgré l’utilisation d’Android sur ses smartphones, préfère intégrer son système d’exploitation maison Tizen à ses montres connectées. Un choix plutôt judicieux puisque Tizen est plus ergonomique et permet un gain d’autonomie conséquent sur les montres connectées.

Bjorn Kilburn, le directeur de produit Android Wear, a expliqué : « En travaillant ensemble, nous avons pris les forces de chaque système pour les combiner et fournir de meilleures performances, une meilleure autonomie et davantage d’applications pour la montre ».

Aucune précision sur les fonctionnalités des deux systèmes qui vont être reprises ou non cependant, Google annonce une amélioration de la fluidité de l’interface ainsi que des lancements d’applications 30% plus rapides.

Le nouveau système d’exploitation développé par Google et Samsung sera également ouvert. Toutes les marques de montres connectées pourront l’utiliser et le personnaliser à sa guise.

Le géant américain, sans trop donner de précision, a annoncé qu’il sera plus rapide de passer d’une application à une autre grâce à une double pression sur un bouton et que l’arrivée des « tiles » permettront de personnaliser l’écran d’accueil de sa montre connectée.

Les équipes de FitBit seront en charge des outils de tracking et de santé. Google a amélioré et optimisé Maps, Pay et Assistant pour ce nouvel OS issu de la collaboration des deux géants. De plus, YouTube Music sera également disponible sur ce dernier.

Ce nouveau système d’exploitation pour montres connectées devrait être disponible au cours de l’année.