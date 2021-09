Free limite désormais les migrations vers la Freebox Delta

Il est désormais plus difficile de migrer vers la Freebox delta

En lançant il y a un peu plus d’un an la Freebox Pop, Free a en réalité lancé 3 nouvelles offres. Et concernant les demandes de migration, l’opérateur a rencontré de nombreux retard de livraison surtout concernant l’offre “Delta + Pop”. Nous vous rapportions la semaine dernière que tous les types de demandes de migration étaient désormais satisfaites à 100%, ou presque.

Mais si Free a réussi à combler tous ces retards, c’est qu’il limite désormais les migration vers la Freebox Delta que ce soit avec le Player Devialet, Pop ou Apple TV. En effet, un quota mensuel est mis en place et si celui-ci est dépassé, les abonnés ne peuvent plus migrer, jusqu’à ce que de nouveaux Server Delta soient disponibles, puisque c’est ce dernier que Free peine à fournir.

Lorsque l’abonné souhaite faire sa demande de migration depuis l’espace abonné, et qu’il n’y a plus de serveur Delta disponible, un message indique que “le stock de Freebox Delta est épuisé pour ce mois-ci” et il est donc conseillé de tester en début de mois prochain. Il n’est même possible de choisir un Player (Devialet, Pop ou Apple TV 4K), ce qui confirme qu’il s’agit bien d’un problème de stock de Serveur Delta et non Player. A noter que les nouveau abonnés ne sont, eux, pas impactés par cette limitation.

Merci à Olivier