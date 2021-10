Free Mobile : les débits 5G progressent, près de 50 nouvelles villes où l’on peut dépasser les 400 Mb/s

Notre partenaire RNC Mobile publie la 4e édition de son observatoire des performances du réseau Free Mobile, alors que la 5G représente un peu moins de la moitié des tests réalisés, de plus en plus de villes sont flashées à plus de 400 Mb/s.



Depuis l’été 2017, l’application RNC Mobile, disponible sur Android via le Play Store, permet d’alimenter une banque de données de mesures de débits. “Nous avons décidé d’exploiter cette base d’informations afin d’évaluer les performances du réseau de Free Mobile et notamment l’effet du lancement de la technologie 5G intervenue fin 2020”, expliquait alors la team RNC lors du lancement d’un nouvel observatoire des performances du réseau Free Mobile en juin dernier.

Durant le mois de septembre, 11 496 tests ont été réalisés majoritairement en 4G et en 5G sur l’application soit une valeur assez constante par rapport au mois d’août (11 816), et permettent ainsi de connaître les performances du réseau Free Mobile. Parmi toutes ces connexions, 44.3% des mesures ont été réalisées sur la nouvelle génération de téléphonie mobile, contre 52,7% en 4G. On note par ailleurs que la 5G est bel et bien la technologie permettant d’accéder plus facilement à des débits supérieurs à 300 Mb/s.

Des débits en hausse sur la 5G

Sur l’ensemble des speedtests en 4G, seuls 2924 ont atteint un débit oscillant entre 300 et 400 Mb/s et 37 mesures ont dépassé ce seuil. Du côté de la 5G cependant, 2993 tests ont atteint des débits entre 300 et 400 Mb/s, 2661 ont ont dépassé ce seuil pour approcher les 500 Mb/s, 2692 quant à eux cherchent à atteindre les 700 Mb/s… Et enfin, quelques 318 chanceux ont pu atteindre une connexion permettant un débit allant entre 700 à 1000 Mb/s. Sur 5708 tests dépassant les 400 Mbps, 5671 sont donc réalisés en 5G contre 37 en 4G.

Des chiffre en progression claire, avec 403 tests de plus en 5G en un mois pour le 300 à 400 Mb/s, et un total de 721 tests supplémentaires ayant franchi la barre des 400 Mb/s durant septembre, en comparaison au mois d’août. Concrètement, l’observatoire explique que “la répartition des mesures de débits descendants en 5G a positivement évolué sur la tranche 400 à 1000 Mbps en progressant de deux points (de 17 à 19%), tandis qu’elle restait stable pour les tests en 3G et en 4G.”

Avec la 5G, 24.7% des testeurs ont ainsi dépassé le 300 Mb/s, contre 9.6% des testeurs toutes technologies confondues. On notera également que 83.3% des testeurs ont dépassé les 50 Mb/s en 5G, soit un débit plus que suffisant pour une navigation web classique, contre 68,6% toutes technologies confondues. Même si les débits atteignables ne sont pas encore à leur maximum, la 5G assure donc d’atteindre plus facilement des hauts débits… dans les zones où elle est disponible.

Plus de villes où les 400 Mb/s sont dépassés

Les communes présentant des débits supérieurs à 400 Mb/s étaient 204 en mai 2021, puis 331 en août 2021. En septembre, 45 nouvelles communes ont été flashées à plus de 400 Mb/s RNC Mobile fournit d’ailleurs un Top des 25 villes présentant le plus grand nombre de tests répondant à ce critère. Et il n’y a pas seulement de grandes agglomérations dans le lot. Preuve une nouvelle fois que Free Mobile poursuit ses efforts et pas seulement dans les grandes villes.

45 nouvelles communes en septembre 2021 ayant dépassé le 400 Mb/s Acquigny

Aix-les-Bains

Aubervilliers

Boulogne-sur-Mer

Caudry

Caussade

Challes-les-Eaux

Chanteheux

Charolles

Chartres

Clichy-sous-Bois

Courbevoie

Dunkerque

Flavin

Fonteay-sous-bois

Gap

Grigny

L’Haÿ-les-Roses

La Chapelle d’Armentières

La Roche-sur-Foron

La Roche-sur-Yon

Le Tholonet Luc-la-Primaube

Mardeuil

Marmande

Montardon

Nanterre

Noisy-le-Grand

Rots

Rueil-Malmaison

Saing-Gilles-Croix-de-Vie

Saint-Julien-lès-Metz

Saint-Laurent-d’Agny

Saint-Saturnin-lès-Avignon

Scy-Chazelles

Strasbourg

Verdun

Vieillevigne

Ville-la-Grand

Villejuif

Vineuil

Viroflay

Vitry-Châtillon

Vitrolles

Wasquehal

Pour ceux que cela intéresse, l’observatoire complet est disponible à cette adresse. Vous y trouverez notamment la liste des modèles de smartphone les plus utilisés pour les speedtests.