Choc des smartphones chez Free Mobile : deux modèles Xiaomi 5G à 699 euros, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones 5G de marque Xiaomi à 699 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi 11T Pro et Xiaomi Mi 11i, tous les deux lancés en 2021 et affichés à 699 euros chez Free. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles au comptant ou via l’offre Free Flex.

L’écran : Xiaomi 11T Pro



Dalle AMOLED pour les belles couleurs et les noirs profonds, diagonale de 6,67 pouces, définition Full HD+ et taux de rafraîchissement 120 Hz, les deux smartphones jouent dans la même cour. On peut toutefois noter la protection Gorilla Glass Victus, plus récente et plus robuste, dont profite le Xiaomi 11T Pro.

Notre classement :

Xiaomi 11T Pro (AMOLED, 6,67 pouces, FHD+, 120 Hz et poinçon centré) Xiaomi Mi 11i (AMOLED, 6,67 pouces, FHD+, 120 Hz et poinçon centré)

Performances : ex æquo

Même plate-forme Qualcomm Snapdragon 888 et même quantité de mémoire vive pour les deux smartphones, c’est un match nul pour la partie performance.

Notre classement :

Xiaomi 11T Pro (processeur octa-core 2,84 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 888 et mémoire vive 8 Go) Xiaomi Mi 11i (processeur octa-core 2,84 GHz du chipset Snapdragon 888 et mémoire vive 8 Go)

La photo : ex æquo



Les deux smartphones embarquent un capteur photo principal 108 Mégapixels avec des capteurs photo additionnels de 8 et 5 Mégapixels pour l’ultra grand-angle et la macrophotographie. Le Xiaomi Mi 11i en propose un peu plus pour les selfies, mais rien de foufou non plus.

Notre classement :

Xiaomi 11T Pro (108/8/5 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Mi 11i (108/8/5 Mégapixels à l’arrière, 20 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Xiaomi 11T Pro



Le Xiaomi 11T Pro fait davantage de l’œil avec sa batterie de plus grosse capacité, mais surtout avec sa charge filaire 120 Watts et sa promesse d’un plein en seulement 17 minutes (contre 52 minutes pour le Xiaomi Mi 11i). Le chargeur pour en profiter est d’ailleurs fourni dans la boîte.

Notre classement :

Xiaomi 11T Pro (batterie 5 000 mAh et charge filaire 120 Watts) Xiaomi Mi 11i (batterie 4 520 mAh et charge 33 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : le Xiaomi 11T Pro



Si les deux smartphones se rejoignent sur plusieurs aspects, le Xiaomi 11T Pro a comme sérieux atouts sa charge ultra rapide. Il profite aussi d’une batterie de plus grosse capacité, d’un verre de protection plus robuste pour son écran et d’un double haut-parleur avec Harman Kardon.