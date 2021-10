Freebox : deux chaînes TV by Canal vont disparaître

Les chaînes Non Stop People et Vice TV s’arrêteront définitivement le 17 novembre prochain.

C’est la fin de l’aventure pour deux chaînes incluses pour les abonnés Freebox avec TV by Canal et Livebox avec le bouquet Famille Fibre. Initialement prévu en septembre, l’arrête de Non Stop People prendra place finalement le 17 novembre.

Lancée en d’information consacrée à l’actualité des célébrités, diffuse des émissions quotidiennes en direct comme Le Good Morning People, Morandini Live, Non Stop Info, Le Debrief et Non Stop Soir . Canal+ a évoqué des raisons économiques pour justifier ce retrait de ses offres.

Clap de fin pour Vice TV en France

Le même jour, la chaîne Vice TV cessera aussi d’émettre dans l’Hexagone, a informé Orange dans un message à destination de ses abonnés, confirmant ainsi les informations de l’hebdomadaire Télépro. Pour l’heure, aucune officialisation de la chaîne lancée en 2017.

Reçu par courriel hier cette annonce d'Orange concernant les abonnés dont je suis au Bouquet Famille Fibre.@tfoumax @GulliMax quittent le Bouquet le 07/10 et @NonStopPeople et @VICEfr s'arrêteront définitivement chez tout le monde le 17/11.@tv_pds @tvorange #orange #tv pic.twitter.com/EevVdchl6i — Thomas RAYMONDAUD 🦓 🇫🇷 🇩🇪 🇪🇺 🇨🇭 🇦🇹 (@Thomas45000) October 1, 2021

Disponible dans les offres Canal, Viceland a laissé place à Vice TV en janvier 2020. L’objectif affiché était d’unifier davantage les diverses actions de communication du groupe (relations publiques, marketing, digital) sous une même marque, “Vice”. Depuis, la chaîne dédiée aux 16-35 ans a continué de développer des contenus originaux, en collaboration avec de nouveaux producteurs et talents locaux; A noter aussi le lancement d’une nouvelle série de reportages immersifs au coeur de l’actualité internationale et la diffusion de séries américaines iconiques de la chaîne comme « Most Expensivest » ou encore « F*ck That’s Delicious ».

Si sa branche Télévision ne semble pas rentable, le groupe Vice Media a toutefois annoncé début septembre une levée de fonds à hauteur de 135 millions de dollars auprès de ses investisseurs afin de « financer nos initiatives de croissance, notamment l’expansion des offres directes aux consommateurs de Vice, les opportunités de licence de contenu, ainsi que les fusions et acquisitions.”