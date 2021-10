Molotov lance “Grand Cinéma”, une nouvelle offre très complète disponible sur Freebox Pop et mini 4K

Après le lancement de Mango, sa plateforme AVOD, gratuite et financée par la publicité, Molotov frappe une nouvelle fois avec une offre cinéma séries à 19,99€/mois.

Face à myCanal, Molotov sort les armes en lançant ce week-end une nouvelle offre baptisée “Grand Cinéma” qui pourrait bien séduire un nombre conséquent d’utilisateurs. Ce nouveau bouquet donne accès à plus de 1500 films issus de services SVOD intégré comme Starzplay et Filmo TV mais aussi de 15 chaînes cinéma séries comme Ciné+ (Premier, Frisson, Famiz, Emotion, Club, Classic), TCM Cinéma, Paramount Channel, RTL9, Action, Drive in movie channel et Playboy TV. S’ajoutent à cela des séries exclusives en US+24. Le prix est attractif, 19,99€/mois, sans engagement.

Disponible sur mobile, Android TV ( Freebox mini 4K et Pop) ou encore sur l’Apple TV et ordinateur, Molotov est une plateforme de streaming et TV par internet associant dans une même interface les programmes linéaires et non-linéaires de près de 180 éditeurs et chaînes de télévision. Elle compte, après 5 années d’existence, près de 16 millions d’utilisateurs.