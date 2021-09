Free lance son répéteur WiFi Pop à destination de ses abonnés Freebox mini 4K

Après la Freebox Pop, Delta et Révolution, le répéteur Wi-Fi de Free est désormais proposé aux abonnés Freebox Révolution.

La boucle est bouclée. Plus d’un an après avoir dévoilé un répéteur Wi-Fi, inclus pour les abonnés Freebox Delta et Pop, Free permet à ses autres abonnés d’en profiter. Après la Freebox Révolution le 17 septembre dernier, c’est désormais au tour des clients Freebox mini 4K, depuis hier. Une seule condition requise, disposer d’une box équipée du WiFi AC.

Le répéteur Wi-Fi Pop est facturé 20€ pour toute la durée de votre abonnement. Il n’y a pas de frais de livraison, mais il faudra rendre le matériel en cas de résiliation de votre Freebox. Ce dernier est uniquement recommandé pour les logements de plus de 80 m2 “au risque de dégrader les performances de votre Wi-Fi”. Sur le site de Free, un simulateur est mis à disposition pour évaluer vos besoins.

Source : busyspider