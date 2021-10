Test du Oppo Reno6 Pro 5G : un smartphone haut de gamme vraiment convaincant

Oppo a récemment annoncé deux nouveaux smartphones haut de gamme baptisés Reno6 5G et Reno6 Pro 5G. Univers Freebox vous propose aujourd’hui le test du second qui, vous le verrez, ne manque vraiment pas d’arguments pour séduire.



Avant de passer au test, voici les principales caractéristiques techniques du Oppo Reno6 Pro 5G qui nous a été prêté par le constructeur et qui coûte 799,90 euros dans une version avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Fiche technique du Oppo Reno6 Pro 5G : Processeur : octa-core jusqu’à 3,2 GHz (chipset Qualcomm Snapdragon 870) Mémoire vive : 12 Go LPDDR4x Écran : dalle AMOLED 6,5 pouces avec une définition 2 400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz Audio : double haut-parleur stéréo Stockage : 256 Go, non extensible par carte MicroSD Gestion SIM : deux logements Nano-SIM dans un tiroir de la tranche inférieure Compatibilité 4G :

support des bandes B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B66 Compatibilité 5G : n1/n3/n5/n7/n8n/20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 Quadruple capteur photo au dos :

50 + 16 + 13 + 2 Mégapixels (principal + ultra grand-angle 123 degrés + zoom + macro) Capteur photo à l’avant : 32 Mégapixels dans un poinçon en haut à gauche Prise casque 3,5 millimètres : non Connectique de charge : USB-C (tranche inférieure) Support Wi-Fi : version Wi-Fi 6 Connectivité Bluetooth : version 5.2 NFC : oui Batterie : 4 500 mAh non amovible Recharge filaire : support de la charge 65 Watts (chargeur fourni) Recharge sans-fil : non Système d’exploitation : Android 11 avec l’interface ColorOS 11.3 Solutions de déverrouillage : reconnaissance faciale ou lecteur d’empreintes digitales sous la dalle Patchs de sécurité installés durant notre test : août 2021 Dimensions : 160,8 x 72,5 x 7,9 millimètres Poids : 188 grammes DAS tête : 0,81 W/kg

DAS tronc : 1,18 W/kg DAS membres : 2,71 W/kg Un smartphone élégant Nous avons reçu l’Oppo Reno6 Pro 5G dans sa version bleue. Avec son look métallisé, sa faible épaisseur et son capteur photo arrière plutôt bien intégré, il respire le premium à plein nez. Notre ami a presque fait l’unanimité au sein de la rédaction. Seul l’un des membres n’était pas fan de l’écran débordant sur les tranches.

Entre les mains, la préhension est excellente grâce à une épaisseur contenue (7,9 millimètres), un poids sous les 200 grammes (188 grammes) et un toucher doux procuré par les matériaux utilisés. Une coque de protection ne sera toutefois pas un luxe si vous êtes maladroits. L’Oppo Reno6 Pro 5G se montre assez glissant. Une vraie savonnette.

Un écran lumineux et réactif, un double haut-parleur stéréo et puissant

Côté affichage, l’Oppo Reno6 Pro 5G coche toutes les cases, profitant des belles couleurs de l’AMOLED, de la définition Full HD+, de la réactivité offerte pour le taux de rafraîchissement 90 Hz, d’une luminosité 800 candelas par mètre carré bienvenue en extérieur et d’un poinçon discret pour la caméra frontale. Bref, difficile de lui reprocher quelque chose. Dans les paramètres, on pourra régler le mode de couleur de l’écran (vif ou doux) ou le taux de rafraîchissement (60 Hz ou jusqu’à 90 Hz). Ceux qui le souhaitent pourront même masquer le poinçon de la caméra avant avec une bordure noire virtuelle.

Même constat côté son, avec un double haut-parleur stéréo que l’on attend pas forcément aussi puissant au regard du gabarit du smartphone. Le rendu se montre en plus agréable à écouter, car ne saturant pas et proposant du relief. On a plaisir à pousser le son à fond pour la musique ou pour le jeu. Oubliez par contre la connectique mini-jack. Elle ne fait pas partie de l’équation. Pour vos écouteurs et autres dispositifs audio, il faudra par conséquent passer par l’USB-C ou le Bluetooth.

Un bon compagnon pour les photos



L’Oppo Reno6 Pro 5G profite de cinq capteurs photo. Au dos, un capteur principal de 50 Mégapixels s’accompagne de trois modules secondaires pour l’ultra grand-angle, le zoom et la macrophotographie. Au dos, un capteur propose des selfies en 32 Mégapixels.

Sur le papier, notre ami s’annonce assez polyvalent. À l’usage, il se révèle plus que convaincant. Un parfait compagnon pour le quotidien, mais aussi pour des vacances ou un événement. Il ne s’en sort pas trop mal en conditions de basse luminosité, atténuant les halots lumineux et récupérant de la luminosité dans les zones sombres.

Ci-dessous, une photo en extérieur, en partant de l’ultra grand-angle jusqu’au zoom 20x :

Deux photos avec le mode macro (“Plus/Macro”) :

Une photo avec du flou d’arrière-plan (“Portait” dans la barre des options) :

Deux photos avec le mode Extra HD (“Plus/Extra HD”) :

Deux selfies avec du flou d’arrière-plan :

Deux photos de nuit avec les versions corrigées par le mode dédié (“Nuit” dans la barre des options) :

Un smartphone 5G et dual-SIM



L’Oppo Reno6 Pro 5G supporte la 5G et propose une gestion dual-SIM pour gérer deux numéros (pro et perso, par exemple) depuis un même smartphone.

Comme à l’accoutumée, nous avons réalisé des tests de débit avec les outils nPerf et RNC Mobile disponibles gratuitement sur le Play Store.

Pour l’anecdote, le troisième speedtest en extérieur a été réalisé à côté d’un proche peinant à atteindre les 8 Mbit/s en ADSL. De quoi nous faire détester le temps d’une dizaine de secondes.

Ci-dessous, des débits obtenus en intérieur :

Et d’autres, mesurés en extérieur :

Un smartphone très réactif en toutes circonstances



Avec un processeur octa-core jusqu’à 3,2 GHz associé à 12 Go de mémoire vive, l’Oppo Reno6 Pro 5G est à l’aise en toutes circonstances et jamais à bout de souffle. On peut le dire, c’est un bolide au quotidien. Fortement sollicité jeu, il chauffe, mais avec une chaleur finalement bien repartie dans tout le corps et ainsi largement supportable pour les mains.

Les performances de la mémoire de stockage interne contribuent évidemment à la réactivité de l’ensemble. Et on peut le dire : ça décoiffe (sauf peut-être votre testeur). Les chiffres donnés par l’outil Disk Speed sont tout simplement impressionnants : 735 Mo/s en écriture et 1,3 Go/s par lecture. Cela explique notamment les installations très rapides et lancements rapides pour les applications. Notez d’ailleurs que l’extension mémoire par carte MicroSD n’est pas possible. Maintenant, avec 256 Go, il y a logiquement de quoi être tranquille pour un petit moment.

Une autonomie correcte, une charge ultra rapide

Avec sa batterie 4 500 mAh, l’Oppo Reno6 Pro 5G n’aura pas de mal à tenir la journée dans le cadre d’un usage normal. Et vous en aurez encore un peu sous le pied. Ci-dessous, un exemple d’utilisation : départ à 9h53 avec 100 % et arrivée le lendemain à 15h53 avec 25 %

35 minutes de jeu avec le son du smartphone

1 heure et 30 minutes de YouTube avec le son du smartphone

50 minutes de YouTube avec les écouteurs filaires

40 minutes de streaming audio

Consultation et alertes Gmail / Twitter / LinkedIn

Surf sur Internet

Un appel court

SMS

Photos

4 téléchargements d’applications, dont 1 gros

33 mises à jour d’applications

Test de débits

Benchmark

Affichage Always-On Display activé

Avec la charge filaire en 65 Watts et le chargeur adéquat fourni, faire le plein apparaît comme une formalité et il est rude de revenir à une charge disons “plus standard”.

Ci-dessous, un suivi de charge assez parlant :

9h24 : 5 %

9h29 : 28 %

9h34 : 49 %

9h39 : 66 %

9h44 : 81 %

9h49 : 94 %

9h53 : 100 % Android 11 avec l’interface ColorOS

Durant notre test, nous avons le système Android 11 avec l’interface ColorOS 11.3.

L’interface ColorOS propose quelques fonctions pratiques, dont :

Le choix entre navigation par boutons virtuels ou par gestes

La gestion avancée des gestes et mouvements

La barre latérale pour les raccourcis

L’écran scindé

La fenêtre flottante ou la mini-fenêtre

La possibilité d’avoir ou non le tiroir d’applications

Le mode sombre et le mode confort des yeux (teinte plus chaude)

Le mode Always-On Display personnalisable

Les nombreuses possibilités de personnalisation pour l’interface (thèmes, fonds d’écrans, icônes, animations, etc.)

Dans notre cas, il y avait également quelques applications préinstallées dans le cadre de partenariats commerciaux, dont Netflix, Facebook, Boutique Amazon, Prime Video, Amazon Music, Booking, Twitter, LinkedIn et PUBG Mobile. Oppo fournit aussi une application Relax pour s’offrir un petit moment de détente lors d’une journée un peu mouvementée. Pourquoi pas.

Concernant enfin la partie sécurité, nous avions les patchs de juin 2021 en début de test. Sur la fin, une mise de jour nous permettait de passer aux correctifs d’août 2021.

Quant aux solutions de déverrouillage avancé, soit le lecteur d’empreintes sous la dalle ou la reconnaissance faciale avec la caméra avant, elles ont fonctionné à merveille du début à la fin sans nécessiter un réenregistrement des données. Celles-ci étaient très rapides et nous n’avions jamais eu de souci de détection.

Avec la reconnaissance faciale, le déverrouillage est quasi instantané au moment de soulever le smartphone, d’appuyer sur le bouton d’alimentation ou de tapoter deux fois l’écran. Une telle réactivité est vrai plaisir au quotidien.