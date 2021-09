Un problème sur la TNT ? Des aides financières sont là pour vous aider à changer de décodeur

Dans plusieurs départements français, la TNT peut être régulièrement brouillée. Puisque la seule solution est de changer d’équipement, l’ANFR ouvre plusieurs aides financières.

L’Agence Nationale des Fréquences vient en aide aux téléspectateurs privés régulièrement de TNT. Sollicitée depuis plusieurs mois et de manière régulière par des Français chez qui la TNT rencontre des problèmes, l’ANFR a mené des études sur le terrain est est parvenue à une conclusion : ces brouillages sont inévitables et “la seule solution étant de passer à un mode de réception alternatif de la TNT (satellite, câble, ADSL ou fibre optique)“.

En 2017, le gouvernement a mis en place un fonds d’accompagnement de la réception télévisuelle (FARTV), qui permet à l’agence d’accorder des aides financières pour passer à un équipement télévisuel conforme afin de continuer de recevoir les chaînes de télévision. Ces aides sont ainsi ouvertes à la liste des communes suivantes.

Du 23/09/2021 au 22/03/2022 en Mayenne et dans l’Orne : Banvou, Boulay-les-Ifs, Carrouges, Chahains, Champfrémont, Champsecret, Chanu, Ciral, Colombiers, Cuissai, Dompierre, Flers, Gandelain, Joué-du-Bois, La Chapelle-au-Moine, La Chapelle-Biche, La Ferrière-aux-Étangs, La Ferrière-Bochard, La Lande-de-Goult, La Lande-Patry, La Roche-Mabile, La Selle-la-Forge, Lalacelle, Landisacq, Le Champ-de-la-Pierre, Le Châtellier, Le Ménil-Scelleur, Lignières-Orgères, Lonlay-l’Abbaye, Lonrai, L’Orée-d’Écouves, Messei, Mieuxcé, Pacé, Pré-en-Pail-Saint-Samson, Ravigny, Rouperroux, Saint-André-de-Messei, Saint-Bômer-les-Forges, Saint-Calais-du-Désert, Saint-Céneri-le-Gérei, Saint-Clair-de-Halouze, Saint-Cyr-en-Pail, Saint-Denis-sur-Sarthon, Saint-Ellier-les-Bois, Sainte-Marguerite-de-Carrouges, Sainte-Marie-la-Robert, Saint-Martin-des-Landes, Saint-Martin-l’Aiguillon, Saint-Nicolas-des-Bois, Saint-Paul, Saint-Pierre-des-Nids, Saint-Sauveur-de-Carrouges, Saires-la-Verrerie, Tanville et Tinchebray-Bocage

Du 23/09/2021 au 22/03/2022 dans la Manche : Rozel, Les Pieux, Pierreville, Saint-Germain-le-Gaillard et Surtainville

Du 23/09/2021 au 22/03/2022 en Charente et Dordogne : Chazelles, Feuillade, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, Marthon, Saint-Germain-de-Montbron, Souffrignac et Varaignes

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 dans le Var : Bormes-les-Mimosas, Carqueiranne, Cavalaire-sur-Mer, Collobrières, Hyères-les-Palmiers, La Crau, La Farlède, La Garde, La Londe-les-Maures, La Môle, Le Lavandou, Le Pradet, Pierrefeu-du-Var et Rayol-Canadel-sur-Mer.

Tous peuvent en bénéficier, tant particuliers que gestinnaires d’immeubles disposant d’une antenne râteau pour capter la TNT. Ces aides peuvent atteindre 250€ maximum pour les particuliers et 500€ maximum pour les gestionnaires d’immeubles et sont attribuées sans condition de ressources, pour la résidence principale. Ceux souhaitant en bénéficier devront se rendre sur le site recevoirlatnt.fr et remplir un formulaire en ligne, avec plusieurs justificatifs demandés.

Plusieurs conditions sont à remplir cependant :