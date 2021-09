Free, seul opérateur en Europe à fédérer “des communautés spontanées de fans”

Free dévoile un clip vidéo sur sa 17e convention des communautés.

A l’instar d’Apple mais à l’échelle nationale, Free dispose d’une communauté unique, les freenautes. Geeks, technophiles ou simples fidèles, ces derniers se montrent très actifs sur les forums et les réseaux sociaux. Leur exigence est à la mesure de ce que l’opérateur leur a apporté, à savoir de l’innovation en continue sur le fixe à travers ses différentes Freebox, une révolution des prix sur le mobile en 2012 et un sacré patron longtemps considéré comme le Steve Jobs français : Xavier Niel.

“Free est le seul opérateur en Europe autour duquel se fédèrent des communautés spontanées de fans de la marque. Samedi 18 septembre, elles étaient rassemblées au siège pour une belle journée d’échanges, de partage et de retrouvailles”, rappelle aujourd’hui sa maison-mère, Iliad.

Présent lors de cette 17ème convention des communautés au sein du siège social de l’opérateur, Univers Freebox a comme à l’accoutumée pu aborder et débattre sur tous les grands sujets comme l’évolution des Freebox, l’enrichissement du forfait à 2 euros, la VoLTE ou encore les différentes stratégies du groupe sur le fixe et le mobile dans l’Hexagone ainsi qu’à l’international.

Une journée riche en information et enseignement à la fois pour l’opérateur et les communautés : “C’est surtout un moment où l’on apprend et où on réfléchit à ce que l’on fait de bien ou pas bien, ce qui plaît et ne plaît pas, c’est un apprentissage”, déclare à ce propos Xavier Niel. La prochaine édition se déroulera en mai ou juin prochain.