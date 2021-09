Auchan Telecom : deux forfaits en séries limitées, dont un intéressant pour les petits consommateurs

Auchan Telecom commercialise deux forfaits 7 et 20 Go en séries limitées. Le premier est proposé à petit prix la première année et le second annonce un prix qui ne bouge pas.

Jusqu’au 23 septembre, soit aujourd’hui, Auchan Telecom propose un forfait sans engagement à 2,99 euros par mois pendant 12 mois, avant un passage à 7,99 euros par mois. Il comprend les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 7 Go de data pour l’Internet mobile. Pour ceux prêts à payer un peu plus pour un prix ne bougeant pas, rappelons que NRJ Mobile propose en ce moment un forfait 7 Go à 4,99 euros. En parallèle, et jusqu’au 30 septembre, la marque a un forfait 20 Go à 9,99 euros par mois incluant les appels, SMS et MMS en illimité. “Pas seulement la première année“, est-il cette fois indiqué concernant le tarif.

Comme NRJ Mobile ou Cdiscount Mobile, la marque Auchan Telecom appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.