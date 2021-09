Mediawan (Xavier Niel) retrouve son fauteuil de premier producteur de fictions TV en France, et écrase ses rivaux

Après s’être fait chiper de peu l’année dernière la place de premier producteur de fictions TV en France par Tetra Media Studio, le Spac de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton reprend le leadership en 2021 selon le classement annuel du magazine spécialisé Ecran Total.

Avec plus de 110 heures de fiction diffusées sur cette saison contre 45 heures en 2020 et plus de 116 l’année précédente, Mediawan “retrouve un volume de production exceptionnel”, grâce à l’activité importante de ses nombreuses sociétés, relève le magazine dans sa nouvelle édition. L’armada de sociétés de production du groupe français à l’ambition internationale, le place largement devant ses concurrents avec des programmes forts comme Tandem”, “La faute à Rousseau”, “Joséphine ange gardien” (DEMD Productions), mais aussi “Luther” (Storia), “Dix pour cent” et “3615 Monique” (Mon Voisin Productions) ou encore “HPI” (Septembre Productions en co-production).

En seconde position, Newen, filiale du groupe TF1 (“Grand Hôtel”, “Un homme ordinaire”, “Nina”, “Cassandre”) ne peut suivre la cadence avec 36 heures 40 de fictions diffusées.

Avec plus de 31 heures de diffusion, JLA Productions (“Commissaire Magellan”, “Camping Paradis”) prend la troisième place du classement. Au 6e rang, Tetra Média Studio (“La Garçonne”, “Balthazar”) doit s’avouer vaincu après avoir raflé la première place au nez et à la barbe de Mediawan en 2020. Avec seulement 20h34 de diffusion contre 46h en 2020, la société se voit impactée par l’évolution de la méthodologie de comptage des heures de diffusion appliquée par Ecran Total.

Source : Ecran Total, AFP.