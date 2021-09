Xiaomi annonce son nouveau Smart Projector 2, compact et portable avec Android TV et Dolby Audio

Le fabricant chinois a officialisé son nouveau video-projecteur sous Android TV, venant compléter une gamme déjà bien garnie avec un appareil compact.

Xiaomi continue d’étendre sa gamme de projecteurs. Arpès avoir annoncé le Mi Smart Projecteur 2 Pro, le fabricant revient avec une version plus abordable, orientée vers une portabilité mais avec une belle fiche technique.

Comptez ainsi un projecteur aux dimensions réduites (115 x 150 x 150mm) et un poids allégé (1.3 kg contre 3.7 kg pour le modèle pro). Un format qui pourrait faire du Smart Projector 2 semblable à un pico-projecteur, si ce n’était sa très belle fiche technique.

Il embarque notamment un projecteur DMD de Texas Instruments, permettant une image Full HD grâce à une source LED avec une puissance de 500 lumens. Une luminosité correcte pour un appareil transportable, mais qui fait oublier la possibilité de profiter du HDR10. Côté portée du projecteur, comptez donc sur une image allant jusqu’à 120 pouces et 60 pouces au minimum (en comptant 1.6 mètres de recul). Avec un ration de 1,2:1, l’image sera réglée parfaitement pour être affichée au mur, notamment grâce à l’auto-focus intégré ainsi que d’autres technologies comme la correction logiciel du trapèze horizontal et vertical, pour éviter la déformation de l’image projetée.

Du côté du logiciel, le Smart Projecteur tourne sous Android TV 9.0 et embarque Google Assistant qui sera utilisable via un raccourci et un microphone sur la télécommande. Comptez également un double haut-parleurs de 5 Watts avec le support du Dolby Audio, ainsi que des connectiques HDMI 2.0, USB et une prise jack. Avec son format réduit, le projecteur se veut être une solution relativement abordable, avec un prix annoncé à 599€, contre 999€ pour le précédent modèle estampillé “Pro”. La date de sortie devrait être dévoilée d’ici la fin du mois.