Free Mobile : choc entre les deux smartphones 5G les moins chers de la boutique

Les smartphones Xiaomi Redmi Note 10 5G et Realme 8 5G sont actuellement les modèles 5G les moins chers de la boutique Free Mobile. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Redmi Note 10 5G et Realme 8 5G, affichés à 199 et 219 euros respectivement. Il s’agit de deux modèles 5G les moins chers de la boutique.

L’écran : ex æquo

Au niveau de l’écran, les deux smartphones jouent dans la même cour. Tous les deux proposent en effet une dalle IPS 6,5 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement 90 Hz pour la fluidité. Petit détail : le poinçon pour la caméra avant qui est excentré dans le cas du Realme et a ainsi plus de chance de se retrouver hors du champ de vision en vidéo ou en jeu.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 10 5G (6,5 pouces, IPS, FHD+, 90 Hz et poinçon centré) Realme 8 5G (6,5 pouces, IPS, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré)

Performances : Realme

Là encore, les deux smartphones se rejoignent. Tous les deux utilisent la plate-forme Dimensity 700 de MediaTek avec son processeur octa-core jusqu’à 2,2 GHz et son modem 5G. Le Realme a toutefois un peu plus de mémoire vive. Toujours bon à prendre à ce niveau de gamme.

Notre classement :

Realme 8 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Dimensity 700 avec 6 Go de RAM) Xiaomi Redmi Note 10 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Dimensity 700 avec 4 Go de RAM)

La photo : Realme

Au chapitre de la photo, les deux smartphones optent pour un capteur principal de 48 Mégapixels, avec deux modules additionnels de 2 Mégapixels pour la macro et la mode portrait. Le Realme offre toutefois deux plus de définition pour les selfies.

Notre classement :

Realme 8 5G (48/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi Note 10 5G (48/2/2 Mégapixels au dos, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : ex æquo

Les Xiaomi Redmi Note 10 5G et Realme 8 5G embarquent tous les deux une batterie 5 000 mAh qui devrait permettre de franchir aisément les deux jours d’autonomie. Ils ont également en commun le support de la charge 18 Watts via l’USB-C.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 10 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Realme 8 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Realme

Pour 20 euros de plus, le Realme embarque un peu plus de mémoire vive et un capteur photo avant avec plus de définition. On aime aussi le slot MicroSD dédié (hybride Nano-SIM/MicroSD pour le Xiaomi) et la position plus discrète du poinçon. Si ce ne sont pas des aspects essentiels pour vous, le Xiaomi fera parfaitement l’affaire en vous faisant économiser un peu. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver notre test du Xiaomi Redmi Note 10 5G et celui du Realme 8 5G.