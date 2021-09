Insolite : il commande un iPhone et reçoit une boîte de ratatouille

Très mauvaise surprise pour un adolescent qui paie pour un iPhone 11 sur Internet et découvre finalement de la ratatouille en boîte premier prix dans son colis.

Les faits se sont déroulés un peu plus tôt dans le mois. Riyad, un habitant de Saint-Lys, près de Toulouse, en Haute-Garonne, pensait avoir réalisé une bonne affaire sur Internet. L’adolescent de 16 ans avait en effet fait l’acquisition d’un iPhone 11 auprès d’un particulier sur LeBonCoin, avec un règlement grâce au système de paiement sécurisé du site.

Sauf que l’enthousiasme est vite retombé à l’ouverture du colis. “Je me suis dit c’est une blague. Je suis retourné au magasin Intermarché où j’avais récupéré mon colis, j’ai expliqué la situation et il y avait une dame à côté qui rigolait. On m’a dit qu’on ne pouvait rien faire pour moi, alors j’ai contacté LeBonCoin”, raconte-t-il. En ouvrant son colis, celui-ci s’est en effet retrouvé nez à nez avec une boîte de ratatouille premier prix. Un objet moins fragile qu’annoncé par l’étiquette sur l’emballage…

Face à un vendeur ne voulant rien savoir, assurant avoir bel et bien envoyé un iPhone et dénonçant lui-même une arnaque, l’adolescent a décidé de déposer plainte à la gendarmerie de Saint-Lys. “C’est un paiement qui se dit sécurisé, mais il n’est pas du tout sécurisé”, déplore-t-il. La transaction a d’ailleurs été bloquée par le site.

Source : France Bleu