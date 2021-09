Free Mobile : quelque chose cloche, l’opérateur est prié d’installer son pylône 5G ailleurs

Pour un maire, il n’y a pas à tergiverser. Free installera son pylône et ses antennes 5G dans un autre secteur. L’édile se dit d’ailleurs prêt à accompagner l’opérateur dans la recherche d’un nouveau lieu.

“Quand on veut peindre nos volets, on doit demander les couleurs autorisées aux bâtiments de France, et là, on apprend qu’il va y avoir une antenne 5G”, s’insurgeait un habitant de la commune de Marœuil, dans le département du Pas-de-Calais. En cause : un pylône de 15 mètres devant être installé rue de la Source et servir à la 5G de Free Mobile.

Les Bâtiments de France ont émis un avis défavorable, au motif que l’équipement se retrouverait “en entrée de ville et en relation de visibilité avec le clocher de l’église”, tandis que des riverains s’étaient regroupés au sein d’un collectif pour tenter de faire barrage, face à un équipement jugé trop proche de leurs maisons. De son côté, l’opérateur a estimé que “le fait que le projet soit en secteur Bâtiment de France n’empêche pas sa potentielle implantation”.

Finalement, le maire a décidé que ça serait non en l’état. “Je n’ai pas encore d’écrit de confirmation, mais je peux vous dire que l’antenne ne verra pas le jour rue de la Source”, a en effet affirmé Jean-Marie Truffier. Il se dit en revanche prêt à accompagner Free et ses équipes dans la recherche d’un nouveau lieu.

