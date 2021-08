Choc des smartphones disponibles chez Free Mobile : Realme 8 5G ou Oppo A54 5G ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Realme 8 5G et Oppo A54 5G, affichés à 219 et 229 euros respectivement. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles au comptant ou via la nouvelle offre Free Flex.

L’écran : ex æquo

Les deux smartphones proposent les mêmes prestations, à savoir un écran IPS 6,5 pouces Full HD+ avec un taux de rafraichissement 90 Hz. C’est donc un match nul pour la partie écran.

Notre classement :

Realme 8 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Oppo A54 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré)

Performances : Realme

Si les deux smartphones assurent un fonctionnement sur les réseaux mobiles 5G, le Realme 8 5G en a un peu plus sous le pied pour les applications gourmandes, avec un processeur plus véloce, et pour le multitâche, avec une mémoire vive plus importante.

Notre classement :

Realme 8 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset MediaTek Dimensity 700 et mémoire vive 6 Go) Oppo A54 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 480 et mémoire vive 4 Go)

La photo : Oppo

Les deux smartphones ont un capteur principal de 48 Mégapixels et des capteurs 2 Mégapixels pour la macro et le mode portrait. L’Oppo ajoute cependant un quatrième module 8 Mégapixels pour l’ultra grand-angle, offrant ainsi plus de polyvalence. Dans les deux cas, enfin, on aura des selfies en 16 Mégapixels avec un capteur installé dans un poinçon.

Notre classement :

Oppo A54 5G (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Realme 8 5G (48/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Realme

Les deux smartphones embarquent une batterie 5 000 mAh, laissant ainsi espérer les 2 jours d’autonomie sans trop forcer. Le Realme 8 5G propose toutefois une charge plus puissante (18 Watts contre 10), ce qui n’est pas un luxe avec une telle capacité de batterie. Le chargeur adéquat est d’ailleurs inclus dans la boîte.

Notre classement :

Realme 8 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Oppo A54 5G (batterie 5 000 mAh et charge 10 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Notre choix se porte finalement sur le Realme 8 5G, dont vous pouvez d’ailleurs retrouver notre test. Si l’Oppo A54 5G offre un peu de polyvalence en photo, le Realme 8 5G propose un peu plus de performance, une charge plus rapide et un stockage deux fois plus important (128 Go contre 64), tout en coûtant 10 euros de moins.