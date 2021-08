La 5G Free Mobile aussi a droit à une nouvelle publicité, “au prix de ce que vous en faites vraiment”

Free étend sa nouvelle formule de publicité orientée vers l’usage réel des réseaux télécoms à sa 5G.

“C’est votre data : vous l’utilisez comme vous voulez“. Nous vous révélions hier le nouveau spot publicitaire de Free pour ses offres fibre, l’opérateur adopte une formule similaire pour promouvoir sa 5G, dans deux courts clips vidéos.

Puisque la plupart des gens utilisent leurs réseaux mobile pour des usages assez simples, et non pour des services nécessitant un débit extrêmement important, Free fait le pari de la simplicité. On retrouve ainsi dans ces deux publicités la présence d’un graphique représentant l’usage de son enveloppe data d’un utilisateur et d’une utilisatrice.

On retrouve ainsi un chauffeur de taxi complètement accro à Mario Kart sur smartphone faisant attendre une potentielle cliente le temps de finir sa partie et une institutrice en pleine interrogation écrite passant le temps sur l’application de rencontre Tinder. Tout deux profitant du “plus grand réseau 5G, au prix de ce qu’ils en font vraiment”. Une petite pique aux opérateurs proposant la 5G dans des forfaits dédiés plus chers que leur version 4G.

Rappelons en effet qu’actuellement, la 5G opère sur un réseau dont le coeur est en 4G. Ainsi, les débits ne sont pas encore vraiment mirobolants, comme l’a démontré le premier baromètre nPerf dédié à la nouvelle génération de téléphonie mobile. Ici donc, Free choisit la sincérité sans survendre cette nouvelle technologie avec d’éventuels usages ultra-technologique, mais juste en présentant son offre, sans omettre de présenter avant tout l’offre couplée à la Freebox Pop, bien plus attractive avec sa 5G illimitée pour 9.99€/mois.