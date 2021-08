M6 lance la version vidéo à la demande gratuite de 6Play sur les Freebox

L’évolution des replay continue, après MyTF1 et son service “Stream”, c’est au tour de M6 de proposer une chaîne linéaire en AVOD sur sa plateforme.

Au tour de M6 de se lancer dans la bataille de l’AVOD. Annoncée en juillet, une nouvelle fonctionnalité débarque sur la plateforme de replay du groupe, avec une toute nouvelle chaîne digitale “Le Live by 6play”, dédiée aux évènements en direct. Les versions disponibles sur le Play Store et l’App Store ont déjà été mises à jour et la fonctionnalité est déjà disponible en OTT et sur les Freebox, avec un déploiement prévue sur les box d’Orange et celles des autres opérateurs bientôt.

Le concept est simple : il s’agit d’une chaîne digitale dédiée aux évènements diffusés en direct sur les diverses chaînes du groupe. A l’heure actuelle, “Le Live by 6play” présente notamment une compétition de sport automobile qui sera diffusée le 29 août ainsi que la programmation des meilleurs combats des Cage Warriors. Cette plateforme est financée uniquement par la publicité et accessible pour les 20 millions d’utilisateurs revendiqués au premier semestre 2021 par le groupe.

Le but derrière cette évolution est d’accompagner l’évolution des usages des plateformes, et M6 n’entend pas s’arrêter là. Le groupe prévoit également le lancement d’une offre cinéma en exclusivité sur 6Play à travers de nouveaux partenariats, notamment avec Sony. Des films cultes comme “Big Fish”, “Super Blonde”, “Sept vies” ou “Ace Ventura” seront prochainement accessibles gratuitement, avec l’intégration de publicités. Côté séries, des productions comme “Les Kennedy” et “Flemming” seront disponibles. Un accord a d’ailleurs été trouvé avec Mediawan, de quoi voir débarquer des séries animées comme “Cobra”, “Princesse Sarah” ou “L’école des champions”. D’autres chaînes numériques comme “Chef TV” ou des programmes éphémères sont également dans les cartons pour la plateforme de rattrapage.

Source : Ecran Total