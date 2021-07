6Play : le replay d’M6 va devenir un service vidéo gratuit à la demande avec une offre cinéma et des chaînes dédiées

Après myTF1 et son nouveau service intégré “Stream”, M6 est en passe de passer à l’AVOD pour son replay. Place à l’évolution.

Ne pas louper le coche et séduire toujours plus. Le directeur général des programmes en charge des plateformes et du sport d’M6, Frédéric de Vincelles, a dévoilé mercredi 7 juillet la stratégie du groupe cette saison avant sa fusion fin 2022 avec l’autre géant de l’audiovisuel français, TF1. Parmi les principales évolutions à venir, une nouvelle corde à l’arc de 6Play. Le service de rattrapage des chaînes d’M6 va s’enrichir d’un “service de vidéo gratuit à la demande populaire et grand public”, financé par la publicité. A l’heure où la plateforme revendique 20 millions d’utilisateurs au cours du premier semestre 2021, celle-ci entre dans la bataille de l’AVOD.

Pour rivaliser avec Pluto TV, TF1 ou encore Mango de Molotov, M6 annonce l’arrivée d’une offre cinéma en exclusivité sur 6Play à travers de nouveaux partenariats, notamment avec Sony. Des films cultes comme “Big Fish”, “Super Blonde”, “Sept vies” ou “Ace Ventura” seront prochainement accessibles gratuitement, avec l’intégration de publicités. Côté séries, des productions comme “Les Kennedy” et “Flemming” seront disponibles. Un accord a d’ailleurs été trouvé avec Mediawan, de quoi voir débarquer des séries animées comme “Cobra”, “Princesse Sarah” ou “L’école des champions”.

Et pour couronner le tout, 6Play va créer des chaînes numériques. Après “100 Foot%” lancée sur la plateforme à l’occasion de l’Euro 2020, d’autres canaux viendront bientôt s’ajouter à la liste comme “Chef TV” ou “Le Live by 6play”, dédiée au direct (concerts, stand-up). Des chaînes éphémères seront également de la partie comme Shark TV ou Fictions de Noël.

Source : Ozap