La course à la 6G est lancée, LG annonce la première transmission réussie avec le prochain réseau mobile

Une nouvelle qui peut prêter à sourire, mais essentielle pour les équipementiers télécoms.

Alors que la 5G est encore loin d’être démocratisée à travers le monde, LG a annoncé la réalisation d’une transmission de données sur 100 mètre en extérieur en 6G. La course entre les équipementiers est lancée avec pour but celui de définir le futur standard de téléphonie mobile pour en tirer les plus importants avantages industriels et financiers.

Car en dehors des usages de la 6G qui restent encore largement à définir, la question pour les équipementiers est surtout d’être prêt à l’inévitable évolution des réseaux mobiles. A l’heure actuelle, des premières lignes définissant la nouvelle technologie émergent, notamment l’utilisation des communication par satellites en sus des réseaux terrestres, ou encore le développement de “réseaux virtuels”, adaptables aux besoins en temps réel. Sans oublier l’importance de la consommation énergétique de cette 6G qui doit être surveillée.

Une nouvelle technologie mobile émerge tous les dix ans environ, ce qui représente justement le temps pour ces industriels de mettre au point de nouvelles avancées et de déposer des brevet, tout en définissant les normes de cette innovation. Le développement de la 6G devrait commencer en 2028, avec une première commercialisation prévue en 2030. En attendant, chaque équipementier utilise la moindre expérience comme moyen de communication, dans un monde où les réseaux prennent chaque années plus d’importance dans la vie des utilisateurs.

Source : Le Figaro