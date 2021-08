Smartphones : les futurs Pixel 6 se dévoilent un peu, Realme annonce une nouvelle technologie MagDart

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au menu cette fois-ci : les smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google, le modèle Mi Mix 4 de Xiaomi et la technologie MagDart chez Realme.

C’est une question de temps. Dans un billet de blog, Rick Osterloh, vice-président chez Google, a donné quelques détails au sujet des prochains smartphones du géant de Mountain View, les dénommés Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Des visuels révèlent une partie du design avec le bloc photo dorsal s’étirant sur la largeur. On apprend aussi que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro profiteront du tout premier SoC maison baptisé Tensor. Assez logiquement, ils embarqueront le système d’exploitation Android 12 avec son interface Material You. Leur disponibilité est programmée pour l’automne prochain.

De son côté, Realme a présenté une technologie de charge sans-fil avec fixation magnétique baptisée MagDart et rappelant évidemment le MagSafe d’Apple.

Si elle n’a pas donné de date de disponibilité ou de prix, la marque a dévoilé plusieurs dispositifs tirant parti de cette technologie, dont des chargeurs 50 et 15 Watts (le premier visible ci-dessous) permettant de faire le plein en 54 et 90 minutes respectivement, une batterie externe transformable en socle de charge, une coque-batterie dessinée pour le Realme GT, un cadre lumineux rabattable pour les selfies et un porte-cartes avec béquille.

Quant à Xiaomi, il tease la présentation d’un smartphone Mi Mix 4 le 10 août prochain. Les attentes concernant ce futur modèle haut de gamme portent notamment sur un écran OLED et un capteur photo frontal caché sous la dalle.