Google dévoile son nouvel Android 12 avec une interface totalement revisitée

La firme de Mountain View a commencé sa grande conférence Google I/O par la présentation de son tout nouvel OS mobile. Au programme, de nombreuses nouveautés, notamment d’un point de vue esthétique.

Android 12 se dévoile enfin. Google y met le paquet sur la personnalisation, notamment avec Material You, qui revisite intégralement l’interface.Elle est déjà disponible en bêta pour les personnes équipées d’un smartphone compatible, dont les Pixel font partie. Son arrivée en version finale devrait commencer au début de l’automne, en commençant par les Pixel. Faisons le point sur les nouveautés.

Le design est au coeur de cette nouvelle version. Le géant américain a en effet dévoilé une toute nouvelle interface, s’adaptant complètement grâce à l’intelligence artificielle. Chacun aura sa propre interface, puisque l’OS mobile pourra changer les couleurs pour créer un ensemble cohérent.



Par exemple, lorsque vous changerez de fond d’écran, Android 12 vous permettra de choisir parmi une palette de couleur différentes, et toutes les applications systèmes s’adapteront à cette nouvelle interface. Pour les développeurs d’apps tierces, Google prévoit de leur permettre d’adapter leurs applications à ce nouveau design. Les icônes peuvent également être modifiées. D’autres évolutions : le centre de notifications propose un nouveau volet de raccourci revisité et permet d’accéder à ses cartes de paiement Google Play ou à sa maison connectée. L’écran verrouillé quant à lui sera plus sobre et se dote de nouvelles animations, pour une utilisation plus claire. Typiquement, lorsque vous allumez votre écran par une pression de bouton, l’animation montrant l’allumage de votre écran proviendra de ce dernier…

Le retour des widgets sur Android, et la vie privée mise à l’honneur

Sans doute inspiré par iOS 14 qui a remis au goût du jour ces outils, Google veut revenir dans la course en offrant plus de possibilités aux développeurs, mais aussi en poussant à leur utilisation grâce à une amélioration du menu. En plus de cela, de nouveaux widgets seront créés, notamment l’un d’entre eux dédié aux conversations : avec les messages de vos amis apparaissant directement sur votre écran d’accueil.

Evidemment, pas de nouvel OS mobile sans un point sur la vie privée. Deux changements dans ce secteur, notamment la présence d’une icône vous indiquant lorsqu’une application utilise votre microphone ou votre caméra. Une petite image située proche de l’heure, pour éviter les mauvaises surprises. En plus de cela, Google vous permet de mieux retracer votre utilisation de smartphone avec un “historique de permissions”, listant quelle application a utilisé la localisation en dernier, à quelle heure etc.

Quelques nouveautés minimes mais utiles

Il faut l’avouer, Android 12 est bien loin de révolutionner l’utilisation d’un smartphone. Les changements sont majoritairement orientés vers le design, mais de nouveaux outils vont tout de même être implémentés.

Notamment l’intégration d’une télécommande virtuelle pour contrôler ses appareils Android TV et Google TV. Plus besoins d’applications tierces pour cela, donc un plus en terme de cohérence d’écosystème. De quoi éviter la sempiternelle galère de devoir taper ses identifiants Netflix à la télécommande pour lancer votre série sur la TV. Mais Google a également annoncé la possibilité future de transformer son smartphone en clé de voiture, grâce au NFC et à l’Ultra Wide Band.