Google va bientôt bloquer l’accès à ses services pour les smartphones trop anciens

A partir de septembre prochain, Google bloquera la connexion aux smartphones trop vieux qui ne bénéficient plus d’une sécurité optimale, afin de protéger les comptes de ses utilisateurs.

Le passé, c’est le passé d’après Google ! En effet, la firme de Mountain View a annoncé son intention de bloquer l’accès à ses services pour tous les smartphones tournant sous Android 2.3.7 ou une version antérieure à compter du 27 septembre.

Le géant californien rappelle ses « efforts permanents pour assurer la sécurité des utilisateurs » afin de justifier son initiative. Contrairement aux récentes versions sécurisées d’Android, les anciennes versions de l’OS ne garantissent pas la même sécurité au niveau des comptes utilisateurs.

Ainsi, Google conseille vivement aux possesseurs de smartphones Android tournant sur une version 2.3.7 ou antérieure de passer à Android 3.0 ou une version ultérieure.

Le 27 septembre, Google Maps, YouTube ou encore Gmail ne seront plus disponibles sur les périphériques disposant d’une version Android dépassée. Si c’est votre cas, vos identifiants et mots de passe habituels ne vous permettront plus de vous connecter à ces services à partir de cette date. Il sera également impossible de créer un nouveau compte Gmail par exemple, sur un smartphone avec une version Android obsolète.

Si la mise à jour vers Android 3.0 ou une version ultérieure n’est pas possible sur votre smartphone, vous pourrez encore accéder aux services de la firme californienne grâce à leurs versions Web. Sinon, il vous faudra probablement renouveler votre smartphone.