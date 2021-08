Orange, SFR, Free Mobile : lancement de la procédure d’attribution des fréquences 5G à la Réunion

Les autorisations des fréquences 5G sur la bande 3,5 GHz et 700 MHz seront délivrées au premier semestre 2022. Le processus d’attribution est lancé.

Les appels à candidatures pour l’attribution de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 ‑ 3,8 GHz à La Réunion et dans les bandes 700 MHz et 900 MHz à Mayotte, ainsi que l’arrêté lançant la procédure d’attribution ont été publiés ce jour au journal officiel.

Ce processus d’attribution de nouvelles bandes de fréquences vise à répondre aux attentes des utilisateurs grand public et professionnels, désireux d’accéder à des services mobiles à très haut débit performants et fiables.

Les conditions et modalités d’attribution prévues s’inscrivent dans les orientations fixées par le Gouvernement. Ces orientations concernent l’aménagement numérique du territoire et l’exercice d’une concurrence effective et loyale à La Réunion. En particulier, sont prévus des mécanismes et obligations d’amélioration de la couverture mobile dans des zones prioritaires pour chaque territoire, qui ont été pensés en lien avec le Gouvernement et les collectivités territoriales.

L’Arcep prévoit que les procédures aboutissent l’année prochaine, elle délivrera alors les autorisations aux lauréats au cours du premier semestre 2022. La date limite de dépôt des dossiers de candidatures auprès de l’Arcep est fixée au 12 octobre 2021 à 12 heures, heure de Paris.