Clin d’oeil : l’interface TV de Free s’exporte mais que veut dire Oqee ?

Oqee est sur les lèvres de beaucoup d’abonnés en ce moment. Mais connaissez-vous la signification de ses lettres ?

Mais que veut dire Oqee au juste ? De nombreux abonnés se posent la question à l’heure où la nouvelle interface maison de Free intégrée à la Freebox Pop débarque de plus en plus sur de nouveaux supports comme les Smart TV Samsung et plus récemment sur les iPhone et smartphones Android ou encore sur l’Apple TV 4K.

Il s’agit à moitié d’un sigle qui tombe sous le sens depuis lancement de l’application sur mobile, Oqee signifie “Où vous voulez et Quand vous voulez” avec les deux ee de Free.

Le signe infini formé avec les deux premières lettres n’est pas aussi le fruit du hasard, “le contenu proposé sur Oqee est infini, ça change heure par heure et ce en continu”, nous avait confié l’un de ses créateurs en juillet 2020 en marge du lancement de la Freebox Pop. Oki doki…