De premiers abonnés Freebox reçoivent déjà l’Apple TV 4K

Aussitôt commandée, aussitôt reçue, l’Apple TV 4K débarque déjà dans le salon de premiers nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta.

L’été chez Free rime avec surprise. Fidèle à ses valeurs, l’opérateur propose l’Apple TV 4K à prix mini depuis le 20 juillet aux nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta mais aussi en précommande aux clients Freebox existants. Force est de constater que Free ne perd pas de temps et pourrait même faire oublier les retards de livraison rencontrés sur son offre Delta Pop. Plusieurs nouveaux abonnés nous rapportent aujourd’hui avoir d’ores et déjà reçu le boîtier d’Apple avec la télécommande personnalisée. C’est le cas par exemple de Nicolas livré hier via UPS soit deux jours seulement après sa souscription. Ce freenaute nous informe qu’un câble HDMI est également fourni. Le tout disposé dans le carton écologique et recyclable utilisé pour la Freebox Pop.

Pour rappel, l’Apple TV 4K est proposée à 2€/mois pendant 48 mois avec la possibilité d’un paiement total à tout moment. Pour les abonnés actuels Freebox Révolution, mini 4K, Pop et Delta, le boîtier de la marque à la pomme est disponible via l’option multi-TV au même prix avantageux. Pour eux, les premières livraisons sont prévues d’ici 5 à 6 semaines à la fin de la période de précommande.