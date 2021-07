Des applis Free qui donnent envie, la Ligue 1 trop chère chez Amazon ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Oqee s’exporte, l’enthousiasme gagne les Freenautes

Les abonnés Freebox Pop et Delta peuvent dès aujourd’hui profiter de l’interface maison de leur box depuis leur iPhone, iPad et l’Apple TV. L’opérateur de Xavier Niel a rendu disponible sur l’App Store sa nouvelle application TV Oqee by Free, sans pour autant faire l’objet d’une annonce. A l’heure où nous écrivons ces lignes, pas de traces d’une version Android sur le Play Store eet cette absence fait bien sûr jaser les internautes, qui attendent un déploiement à plus large échelle.

Et si les commentaires enthousiastes relatant des premières expériences agréables fleurissent un peu partout, certains se posent cependant la question de l’utilité de cette appli en plus de myCanal. Notamment pour les abonnés TV by Canal justement. Mais Yannick85 soulève également un point : si l’appli Oqee se déploie partout : quid du multiTV ?

Et de deux, Free enchaîne en testant Freebox Files !

Alors qu’une application pointant le bout de son nez, Free lançait également une phase de test pour une toute nouvelle application nommée Freebox Files. Dans la description de ce nouvel outil, les développeurs dévoilent les fonctionnalités de l’app. La première permet d’accédez aux fichiers présents sur votre disque dur. “Sur la Freebox Révolution par exemple, “retrouvez directement les fichiers présents sur le disque dur intégré de votre Freebox (enregistrements, téléchargements…). Sur les autres box, branchez votre disque dur personnel et retrouvez vos données, accessibles depuis votre smartphone”… En somme, des usages qui pourront plaire à ceux utilisant le disque dur de leur Freebox. Cependant, la question demeure chez les Freenautes : pourquoi faire des applications séparées (Freebox Connect, Freebox Files…) plutôt que tout regrouper dans l’appli Freebox ? Une question de simplicité peut être ?

Il reste encore une attente pour certains abonnés Free Mobile côté application… Un prochain chantier peut être pour Free, après avoir revu intégralement son appli d’assistance il y a peu ?

La Ligue 1 réservée aux abonnés Amazon Prime, qu’en pensez-vous ?

Après son acquisition de 80% de la Ligue 1 le 11 juin, Amazon était attendu de pied ferme par les consommateurs sur la distribution du championnat. La firme de Jeff Bezos annonçait ainsi la semaine dernière qu’elle commercialisera sa chaîne Prime Video Ligue 1 pour 12.99€/mois, mais nécessitait un compte Amazon Prime, soit un abonnement à 5.99€/mois ou 49.99€/an. Soit un peu moins de 20€ par mois pour quiconque ne serait pas déjà abonné à Amazon pour regarder la Ligue 1. Mais pour les abonnés Freebox Delta fans de foot français par exemple, c’est une aubaine.

D’autant qu’Amazon Prime propose bien des services supplémentaires, au delà de la plateforme de SVOD disponible sur toutes les Freebox. Et d’ailleurs, certains s’en retrouvent assez heureux que la Ligue 1 soit bel et bien une option.

La fibre propulse les box des Français en Europe, on revient de loin

Selon le réseau européen de journalisme de données (EDJNet), les débits moyens sur le fixe avoisinent actuellement les 140 Mbits/s grâce à la démocratisation de la fibre, plaçant ainsi les Français en seconde position en Europe derrière les Danois et devant les Espagnols. Et comme le rappelle Francis2000, ce n’était pas toujours le cas !

Disney+ continue de manquer aux abonnés Freebox Delta

L’opérateur de Xavier Niel effectue une petite piqûre de rappel pour ses abonnés Freebox Pop et Delta qui ont accès à deux offres très alléchantes pour deux services de SVOD. Ces abonnés peuvent ainsi bénéficier de Disney+ inclus pendant 6 mois et/ou d’un an d’abonnement gratuit à Canal+ Séries. Mais comme à chaque fois, ce mail fait l’effet d’un couteau remué dans la plaine des abonnés Delta avec player Devialet. Et le débat est bien sûr relancer, mais il est important de noter que les abonnés ne réclament pas un cadeau, mais juste une disponibilité.