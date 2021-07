Free envoie un mail à certains abonnés Freebox pour leur faire une piqûre de rappel autour de services offerts

C’est l’été, vous pouvez bingewatcher et Free le rappelle à ses abonnés.

Emportez vos programmes préférés pendant les vacances avec Free. L’opérateur de Xavier Niel effectue une petite piqûre de rappel pour ses abonnés Freebox Pop et Delta qui ont accès à deux offres très alléchantes pour deux services de SVOD.

Ces abonnés peuvent ainsi bénéficier de Disney+ inclus pendant 6 mois, sans engagement, en passant simplement par leur espace abonné pour activer l’option. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment, mais si vous désirer conserver cette option, l’offre passera à 8.99€/mois à la fin de la période promotionnelle.

De quoi découvrir de nombreux contenus, comme la très populaire série Loki en cours de diffusion, on encore Love, Simon ou bien le très récent et plébiscité film Raya et le dernier dragon. Pour rappel, l’application Disney+ est disponible sur le Play store sur Freebox Pop et mini 4K.

Mais ce n’est pas tout ! Pour les abonnés Freebox Pop et Delta peuvent également bénéficier d’un an d’abonnement gratuit à Canal+ Séries. Ainsi, durant douze mois vous aurez accès au service de streaming de Canal pour découvrir Validé, la Flamme ou encore la Guerre des Mondes, gratuitement (au lieu de 9.99€/mois). Le tout sans engagement, et le service s’arrêtera de lui même au bout des 12 mois, sans manipulation à faire de votre part. Il suffit pour cela de passer par votre espace abonné si cela n’est pas déjà fait.

Pour rappel, l’application Canal+ Séries est disponible sur toutes les Freebox, mais dans le cas de la Freebox Pop, un bug existe. En effet, si vous êtes abonnés Freebox TV by Canal, l’activation de cette option désactive le bouquet TV. Il faudra donc faire un choix.