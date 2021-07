Netflix devrait proposer des jeux vidéo gratuitement à ses abonnés dès 2022

Après les films et les séries, les jeux vidéo, Netflix cherche de nouveaux relais de croissance.

Le mastodonte de la SVOD a des idées derrière la tête. Face à Google, Amazon et Microsoft, Netflix prévoit de s’expandre dans les jeux vidéo en recrutant un ancien cadre d’Electronic Arts et de Facebook ( jeux et contenus pour le casque Oculus), pour mener à bien ce projet, révèle Bloomberg.

Mike Verdu rejoindra ainsi le géant américain en tant que vice-président du développement de jeux, a à ce propos annoncé Netflix ce 14 juillet. Selon une source proche du dossier, le service de SVOD ambitionne d’ajouter des jeux vidéo sur sa plateforme d’ici l’année prochaine. “Les jeux apparaîtront aux côtés des tarifs actuels en tant que nouveau genre de programmation – similaire à ce que Netflix a fait avec des documentaires ou des stand-up spéciaux”, indique Bloomberg. Pour l’heure, le leader mondial du streaming par abonnement n’envisagerait pas de facturer un supplément à ses abonnés.