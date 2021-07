Le saviez-vous : les abonnés au forfait mobile Free peuvent voyager tranquille dans un max de pays en 4G et sans surcoût

Avis aux globes-trotteurs, vous pouvez partir sans crainte à l’aventure avec le forfait Free.

Fiji la galère et le hors-forfait. Idéal pour vos voyages, le forfait bodybuildé 4G/5G de Free Mobile à 19,99€/mois (15,99€ pour les abonnés Freebox et 9,99€ pur les clients Pop) permet de pérégriner avec 25 Go/mois en 4G, depuis plus de 70 destinations comme à la maison. Ce qui en fait le forfait le plus musclé pour voyager à l’étranger à moins de 20 euros et de loin.

Et pour les voyageurs non abonnés qui souhaiteraient partir un mois dans l’une de ces destinations, Free Mobile propose à la manière des cartes prépayés, de disposer du forfait Free Mobile avec une validité de 1 mois. Toutefois cette possibilité n’est pas laissée lors d’une souscription en ligne mais n’est accessible que depuis les bornes automatiques. Ainsi, pour 29,99€ (10€ de carte SIM et 19,99€ de forfait) ou 25,99€ pour les abonnés Freebox, vous pouvez partir tranquille en vacances à l’étranger tout en profitant d’internet, voire des communications gratuites pour une partie des pays.

DOM

Guadeloupe,

Guyane Française,

Martinique,

Mayotte,

Réunion

Europe

Allemagne, (O2, Vodafone)

Autriche, (A1 Telekom, Hutchison drei, T-Mobile)

Belgique, (Orange Beligium, Base)

Bulgarie, (Bulgaria EAD, Telenor)

Chypre, (MTN)

Croatie, (T-Mobile, A1 Hrvatska d.o.o)

Danemark, (TDC Mobile)

Espagne, (Orange)

Estonie, (Telia)

Finlande, (DNA)

Gibraltar, (Gibtelecom)

Grèce, (Magticom)

Hongrie, (Digi U, Magyar Telecom)

Irlande, (Meteor, Vodafone)

Islande, (Nova, Siminn)

Italie, (Iliad Italia, Wind Tre, Telekom Italia)

Lettonie, (Latvijas mobilais)

Liechtenstein, (Telecom Liechtenstein)

Lituanie, (Bite)

Luxembourg, (Orange, Post)

Malte, (Vodafone)

Norvège, (Norge, Telenor, Telia)

Pays-Bas, (KPN? T-Mobile, Vodafone)

Pologne, (Orange, P4, Plus)

Portugal, (Nos Vodafone)

République Tchèque, (T-Mobile, Vodafone)

Roumanie, (Vodafone)

Royaume-Uni, (Hutchison, Vodafone)

Slovaquie,

Slovénie

Suède